Veranstaltungsreihe „Mittendrin“ unserer Zeitung: Jiska und Fola Dada – sind wir „Popländ“?

Mit unserer Veranstaltungsreihe „Mittendrin“ sind unsere Leserinnen und Leser näher dran am Puls der Landeshauptstadt. „Sind wir ,Popländ‘?“ heißt am 15. Juli im SpardaWelt Eventcenter das nächste Thema. Mit dabei: die Sängerinnen Jiska und Fola Dada.

Eine Frage: „Sind wir Popländ?“ – das ist das nächste Thema der Veranstaltungsreihe „Mittendrin“ unserer Zeitung. Seien Sie dabei – am Montag, 15. Juli, im SpardaWelt Eventcenter am Hauptbahnhof. Beginn ist um 19 Uhr. Auf dem Podium: Die Musikerinnen Jiska und Fola Dada, Kunststaatssekretär Arne Braun, der langjährige Popakademie-Lenker Udo Dahmen sowie Viktor Schoner, Intendant der Staatsoper Stuttgart. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist notwendig unter: www.zeitungerleben.de/mittendrin.

Bringt Sicherheit Kreativität?

„Ich lebe nicht nur von der Kunst, ich brauche Sicherheit, um kreativ sein zu können“ – ihre früh formulierte Position hat für die Stuttgarter Sängerin Fola Dada, einige Jahre auch als DSDS-Coach aktiv, noch immer Gültigkeit. Könnten jungen Kolleginnen wie der Bassistin und Sängerin Jiska gezielte Förderprogramme helfen, erste Erfolge zu bestätigen? Auch darauf werden Fola Dada und Jiska antworten – beide sind Gäste der nächsten „Mittendrin“-Veranstaltung unserer Zeitung.

Helfen die „Littmann Sessions“?

Ist Baden-Württemberg „Popländ“, wie es der Titel des von Baden-Württembergs Kunststaatssekretärs Arne Braun gestarteten Dialogprojektes verkündet? Das ist, drei Tage vor dem Start des Festivals Jazz Open in Stuttgart am 18. Juli, das Thema am Montag, 15. Juli, im SpardaWelt Eventcenter in Stuttgart. Welche Förderstrukturen gibt es aktuell? Wie gut ist das Zusammenspiel mit etablierten Kultureinrichtungen wie es die Erfolgsreihe „Littmann Sessions“ im Opernhaus Stuttgart verspricht? Und natürlich: Wie geht es in der Popförderung nach Abschluss des einjährigen Dialogprozesses „Popländ“ weiter? Das sind zentrale Fragen auf dem Podium.

Wo berühren sich Pop und Oper?

Grenzen zu überschreiten – darum geht es im Pop, „wie auch in der Oper“, sagt Stuttgarts Opernintendant Viktor Schoner. Gibt es aber wirklich Berührungspunkte? Und wie kann sich ein Erfolgsmodell wie die Popakademie Mannheim weiter entwickeln? Und natürlich: Welche Rolle spielen Großereignisse wie das Festival Jazz Open in Stuttgart (18. bis 29. Juli) für die Weiterentwicklung der Szene? Es gibt viel zu klären in Sachen „Popländ“. Seien Sie dabei – am Montag, 15. Juli, um 19 Uhr im SpardaWelt Eventcenter.