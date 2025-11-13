Veranstaltungsreihe: Gewalt kann in Stuttgart jeden und jede treffen

Wie verbreitet ist Gewalt in unserer Gesellschaft und was können wir dagegen tun? „21 Tage gegen Gewalt“ richtet den Blick unter anderem auf Gewalt gegen Frauen und queere Menschen.
Betroffene kennen die Täter meistens persönlich, der Tatort ist oft das eigene Zuhause. Statistiken zeigen, dass Frauen deutlich häufiger von Beziehungsgewalt betroffen sind – nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Grundsätzlich kann jedoch jeder von Gewalt betroffen sein, unabhängig von Alter, sozialer Schicht oder Beruf.