Veranstaltungsraum in alter Industriehalle

1 Lautmacher hat seine neue Eventlocation auf dem Franck-Areal vorgestellt. Foto: Lautmacher

Industriecharme trifft auf Kultur und Events: Mit dem „Raum 80“ eröffnet ein neuer Raum für Veranstaltungen auf dem Franck-Areal in Ludwigsburg.











In Ludwigsburg mangelt es nicht an Veranstaltungsorten. Im traditionsreichen Scala finden regelmäßig Theater-, Musik- und Kinovorstellungen statt, das Forum am Schlosspark bietet Platz für große Events und Konferenzen. Und für private Anlässe wie Hochzeiten oder Firmenfeiern stehen ebenfalls zahlreiche Räume im Kreisgebiet zur Verfügung.