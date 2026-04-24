Veranstaltungsfirma der Stadt: Noppers Sonderermittler im Dickicht der Gerüchte

Gab es Korruption bei der Veranstaltungsgesellschaft der Stadt? Das untersucht neben der Justiz nun auch ein Ex-Richter im Auftrag des OB. Er setzt auf vertrauliche Hinweise.

Der „Sonderermittler“ ist ein freundlicher älterer Herr mit unüberhörbar fränkischem Zungenschlag. Nach einer beachtlichen Karriere in der Justiz – bis hin zum Vorsitzenden Richter am Bundesgerichtshof – könnte Rolf Raum (69) eigentlich den Ruhestand genießen. Doch bis heute arbeitet der gebürtige Nürnberger als Experte für Wirtschaftsstrafrecht und Compliance (Regeltreue) für mehrere Anwaltskanzleien.

Neuerdings kommt Raum regelmäßig ins Stuttgarter Rathaus, wo ihm ein Büro im Trakt des Oberbürgermeisters zugewiesen wurde. Die Nähe ist kein Zufall: Eingesetzt wurde er von Frank Nopper persönlich, und zwar „zur Klärung von Vorwürfen gegen einen ehemaligen Mitarbeiter der städtischen Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart“. Im Spätjahr 2025 war der OB deshalb von einer Person aus dem Gastgewerbe kontaktiert worden, die ihm problematische Praktiken geschildert haben soll. Danach ging es Schlag auf Schlag: Zuerst wurde der Mann bei der für Wasen und Weihnachtsmarkt zuständigen Tochterfirma der Stadt freigestellt, wenig später schied er endgültig dort aus – offiziell auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen.

Staatsanwaltschaft äußert sich kühl zum Sonderermittler

Keineswegs sei das als Eingeständnis von Vorwürfen zu werten, ließ der langjährige leitende Mitarbeiter seinen Anwalt erklären; es gehe ihm um das „uneingeschränkte Vertrauen der Öffentlichkeit“ in die Arbeit von in.Stuttgart. Auch seine bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart erstattete Selbstanzeige diene alleine einer unabhängigen Überprüfung. Es gebe kein strafrechtlich relevantes Verhalten, etwaige Ermittlungen würden sicher eingestellt. Tatsächlich dauerte es noch Wochen, bis überhaupt ein Verfahren wegen des Verdachts der Bestechlichkeit anlief.

Zu dessen Stand gibt es kaum Auskünfte, derzeit, heißt es nur, würden Zeugen vernommen. Auffällig distanziert äußerte sich die Behörde zum Sonderermittler Raum, der sich inzwischen gemeldet habe: Wie stets würden Ermittlungen „auch im vorliegenden Fall durch die Staatsanwaltschaft und die Polizei geführt“. Ob es einen Austausch oder eine Zusammenarbeit gebe? Kein Kommentar. Zuständig sei alleine die unabhängige Staatsanwaltschaft, die dafür hoheitliche Kompetenzen habe, betont auch der Anwalt des Beschuldigten. Den Titel Sonderermittler nennt er „erheblich irreführend“.

Nach dem Ausscheiden des Mannes ist es still geworden

Viel Lärm um nichts also? Gemessen an dem Wirbel um das Ausscheiden des weithin bekannten Mannes ist es tatsächlich seltsam still geworden. Schon länger war dessen Wirken von manchen Schaustellern und Beschickern argwöhnisch beäugt worden. Plätze auf dem Wasen oder dem Weihnachtsmarkt sind hoch begehrt, nur ein Teil der Interessenten kommt zum Zuge. Es geht um viel Geld, ums wirtschaftliche Wohl und Wehe. Ein Stand auf dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel garantiert, je nach Lage, Umsätze von mehreren hunderttausend Euro.

Im Auftrag der Stadt kümmert sich in.Stuttgart um die Vergabe, offiziell in einem geregelten Verfahren nach klaren Kriterien. Aber ging wirklich alles mit rechten Dingen zu? Manche, die übergangen wurden, hatten da ihre Zweifel. Ihr Verdacht damals: Bevorzugt werde, wer in der Gunst des Mitarbeiters stehe, warum auch immer. Wer es sich mit ihm verscherze, habe es dagegen schwer. In einzelnen Fällen wehrten sich Betroffene rechtlich, mit wenig Erfolg.

Aufforderungen zum Wechsel von Lieferanten?

Es habe keine Bevorzugung gegeben, teilte der Anwalt des Mannes mit, entschieden worden sei nach einem Punkteverfahren – und nie alleine von seinem Mandanten. „Jeder Grundlage“ entbehrt nach seinen Angaben auch der Vorwurf, Beschicker seien zum Wechsel von Lieferanten – für Getränke, Fleisch und Wurst oder Backwaren – aufgefordert worden. Nur nach einem insolvenzbedingten Ausfall habe der Mitarbeiter einmal „einen anderen Lieferanten mit guten Produkten“ erwähnt. Bei in.Stuttgart wird ebenfalls dementiert, dass es bestimmte „Partnerfirmen“ gebe. Von den angeblichen Wechselempfehlungen wisse man nur aus einem Widerspruchsverfahren. Vor Gericht sei die Behauptung aber als „nicht hinreichend glaubhaft gemacht“ eingestuft worden.

Irritationen gab es zudem um zwei private Unternehmen des Ex-Mitarbeiters: eine Beratungsfirma an seinem Stuttgarter Wohnsitz und eine inzwischen aufgelöste Cateringfirma mit einem Geschäftspartner, gemeldet an seinem Zweitwohnsitz am Bodensee. Beide hätten schon vor dem Jobantritt bestanden und seien in.Stuttgart bekannt gewesen, so der Anwalt. Interessenkollisionen gebe es keine, weshalb die Nebentätigkeit auch nicht hätte untersagt werden können, fragwürdige Zahlungen ohnehin nicht.

Privatfirma als Vermittler bei Punsch involviert

Doch zumindest in einem Fall berührten sich die beiden Sphären: bei der Lieferung von Bio-Apfelpunsch für den Weihnachtsmarkt. Jahrelang bezogen Beschicker das alkoholfreie Getränk von einer Firma aus Südtirol. Als diese die Versorgung für einige Jahre aussetzte, so der Anwalt, habe die Consultingfirma seines Mandanten „Einkauf und Belieferung der Ständebetreiber“ übernommen – „nachweislich zum Einkaufspreis und damit ohne jede Gewinnschöpfung“. Über Jahre hinweg habe in.Stuttgart freie Lagerkapazitäten dafür bereitgestellt. Bei der städtischen Gesellschaft heißt es dagegen, der Punsch sei in ihren Räumen „ohne entsprechende Genehmigung gelagert“ worden. Man wisse, dass ein früherer Mitarbeiter „in die Vermittlung … an Beschicker des Weihnachtsmarktes involviert war“. Der Verkauf von Waren an Beschicker und Besucher wäre Mitarbeitern „nicht erlaubt“ gewesen. Weitere Nachfragen bleiben mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen unbeantwortet.

Zu den Abnehmern des Punsches gehörte auch eine Schaustellerfamilie, die beim Weihnachtsmarkt 2025 stark vertreten war. Gleich drei Angehörige zählten, jeweils mit eigenen Angeboten, zu den Beschickern. Eine weitere Attraktion ging an einen langjährigen Mitarbeiter der Familie. Er erhielt per Initiativbewerbung den Zuschlag für ein nostalgisches Kinder-Etagenkarussell mit rund zehn Meter Durchmesser. In den Richtlinien heißt es freilich, zulässig sei ein Durchmesser von maximal 6,5 Meter. Wie kam es zu der Abweichung? Die Möglichkeit habe sich erst „im Lauf des Planungsprozesses ergeben“, teilt in.Stuttgart mit, man habe sie daher nicht vorab kommunizieren können. Die Verbindung des Betreibers zu der Schaustellerfamilie sei nicht bekannt gewesen, versichern die Veranstaltungsgesellschaft und der Anwalt des Ex-Mitarbeiter unisono.

Wirbel um Besuch an der alten Arbeitsstätte

Zuletzt gab es Aufregung um einen Besuch des Ex-Mitarbeiters an seiner alten Wirkungsstätte. An einem Samstagvormittag im März wurde er am orangefarbenen Verwaltungsgebäude von in.Stuttgart am Wasen gesichtet, wo gerade der Aufbau für das Frühlingsfest lief. Prompt wurde spekuliert, was er dort wohl gemacht habe. Habe er etwa noch Zugang zu den Räumen? Nein, versichert in.Stuttgart, er habe lediglich Dinge in den Briefkasten geworfen, die er noch zurückzugeben hatte. In dem Umschlag hätten sich eine Parkkarte und ein Einkaufsausweis befunden, richtet der Anwalt des Ex-Mitarbeiters aus. An den anderslautenden Gerüchten könne man sehen, wie „unwahr und gezielt rufschädigend“ gegen seinen Mandanten vorgegangen werde.

Die Stippvisite am Wasen soll sich auch bis zum Sonderermittler im Rathaus herumgesprochen haben. Er fungiert nach Angaben der Stadt auch als eine Art Meldestelle: „Betroffene können sich direkt bei ihm melden“, auch vertraulich. Seine Mailadresse: sonderermittler-raum@prof-graf.com. Erste Gespräche hat Raum bereits geführt, manche Beteiligte scheinen geradezu auf die Möglichkeit gewartet zu haben, ihr Wissen zu offenbaren. Mit seiner Einsetzung ergänze man „aktuell des bestehende System zur Korruptionsprävention“, verlautet aus dem OB-Büro. Etwaige Korruption ist freilich schwer aufzuklären, weil sich beide Seiten – Geber und Nehmer – strafbar gemacht haben könnten. Manche zögern dem Vernehmen nach mit der Kontaktaufnahme, weil sie in der Branche nicht als „Nestbeschmutzer“ gelten wollen – oder Nachteile bei der künftigen Vergabe befürchten, wenn sie sich selbst in einer Grauzone bewegt hätten. Solche Bedenken will man im Rathaus ausräumen. Ein Sprecher: „Aktuell prüfen wir, ob wir Hinweise zur Aufklärung zugunsten von Hinweisgebern berücksichtigen können.“