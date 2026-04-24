Veranstaltungsfirma der Stadt: Noppers Sonderermittler im Dickicht der Gerüchte

Gab es Korruption bei der Veranstaltungsgesellschaft der Stadt? Das untersucht neben der Justiz nun auch ein Ex-Richter im Auftrag des OB. Er setzt auf vertrauliche Hinweise.
Der „Sonderermittler“ ist ein freundlicher älterer Herr mit unüberhörbar fränkischem Zungenschlag. Nach einer beachtlichen Karriere in der Justiz – bis hin zum Vorsitzenden Richter am Bundesgerichtshof – könnte Rolf Raum (69) eigentlich den Ruhestand genießen. Doch bis heute arbeitet der gebürtige Nürnberger als Experte für Wirtschaftsstrafrecht und Compliance (Regeltreue) für mehrere Anwaltskanzleien.