Kreis Ludwigsburg - Neunzig Tonnen Material stehen bei der Firma Lautmacher in den Regalen. Neben Ton-, Licht- und Videotechnik auch Stromversorgung, Bühnen und Eventmöbel – eben alles, was man für eine Veranstaltung brauchen könnte. In normalen Jahren, wenn das Coronavirus nicht den kompletten Veranstaltungskalender zunichte macht, planen, organisieren und statten die Ludwigsburger 1500 bis 2000 Events aus. Allein im Juni vor zwei Jahren waren es 300 Veranstaltungen. Teile des Equipments brauchen zu solchen Zeiten überhaupt keinen Lagerplatz mehr, weil sie direkt von einer zur anderen Veranstaltung geschleppt werden.