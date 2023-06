Seit mehr als 30 Jahren verwandelt sich die Glashalle im ZÜBLIN-Haus in den Sommermonaten in eine Bühne für Konzerte, Oper- und Theateraufführungen, Kleinkunstdarbietungen, Musicals und Tanzvorführungen. Begeisterte von Ballett und Klassik werden hier ebenso fündig wie Freundinnen und Freunde von Jazz, Swing und Salsa. Auch Literatur und Comedy finden im Programm ihren Platz.

Es ist wieder Sommer im ZÜBLIN-Haus

„Neben beliebten Klassikern im Programm – wie der ZÜBLIN Jazz-Night – haben wir in diesem Jahr mit den "Schönen Mannheims" und dem Wunderbaren Frauenchor und Ines Martinez geballte Frauenpower auf unserer Bühne“, so Gabriele Schöttle, vom ZÜBLIN-Eventmanagement.

In diesem Jahr fällt der Startschuss für die Kulturreihe am 17. Juni mit dem Auftritt der A Cappella Pop Comedy Gruppe FÜENF, die auf ihrer Abschiedstour im ZÜBLIN-Haus gastiert, und endet mit heißen Rhythmen und kühlen Cocktails bei der Salsa Tanznacht am 22. Juli

Poetry Slam trifft klassisches Ballett

Nicht fehlen darf auch in diesem Jahr der Sommerliche Ballettabend (1. Juli) mit der Akademie des Tanzes Mannheim, der in den vergangenen Jahren zu einem wahren Publikumsliebling avanciert ist. Die Zuschauenden erwarten unter anderem Ausschnitte aus dem Prolog von Dornröschen in einer Adaptation von Professor Rosemary Helliwell und William Forsythes In the Middle Somewhat Elevated. „Wer sich hier noch einen Platz sichern möchte, sollte nicht zögern: Das Event ist erfahrungsgemäß schnell ausverkauft“, weiß Gabriele Schöttle.

Swing tanzen zu Big Band Musik

Gäste, die gern selbst das Tanzbein schwingen möchten, sind herzlich zu Let’s Swing am 21. Juli eingeladen. Der Stuttgarter Verein SwingKultur bietet ab 19 Uhr einen Schnuppertanzkurs an, bevor anschließend die Uni Big Band Stuttgart das Publikum mitnimmt auf eine Zeitreise in die 1930er bis 1950er Jahren. Damals lockten die Big Bands von Glenn Miller oder Count Basie die Menschen auf die Tanzfläche. Heute interpretiert die Uni Big Band Stuttgart die Hits dieser Bands. Bekannte Klassiker wie „Chattanooga Choo Choo“ und „In the Mood“ laden zum Mitwippen und Mittanzen ein.

Urlaubsfeeling mit Salsa tanzen und Cocktails

Zum Abschluss der diesjährigen Kulturreihe steht am 22.Juli ein weiteres Highlight an: Die Salsa Tanznacht mit „Caballo Negro“. Das Orchester entführt die Zuschauer:innen in die New Yorker Musikszene der 1960er- und 1970er-Jahre. Caballo Negro bietet Salsa fernab von jedem Mainstream und verzichtet komplett auf technische Unterstützung von Sequenzern. Der Gesang von Juan Cadiz und Jonnathan Gutiérrez steigert die Tanzlaune noch einmal. Und wer eine kurze Verschnaufpause einlegen möchte, der kann sich an der Bar mit leckeren, sommerlichen Cocktails versorgen: Das macht das Urlaubsfeeling perfekt.

Weitere Programmpunkte des Kultursommers:

Tanz- und Gesangskünstlerin Catarina Mora Flamenca (23. Juni)

(23. Juni) ZÜBLINJazz-Night (24. Juni)

(24. Juni) Sommerkonzert der Orchestervereinigung Möhringen (2. Juli)

(2. Juli) Best-of-Show der „ Schöne Mannheims “ (8. Juli)

“ (8. Juli) Comedy Slam-Abend unter dem Motto: Stand Up-Comedy vs. Poetry Slam (15. Juli)

unter dem Motto: Stand Up-Comedy vs. Poetry Slam (15. Juli) „Der Wunderbare Frauenchor & Ines Martinez“ (16. Juli)

Info: Das gesamte Programm ist auf der Webseite des ZÜBLIN-Hauses zu finden. Karten sind erhältlich im Internet über den Ticketpartner, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, per Telefon oder per Mail an kartenreservierung@zueblin.de.