Wenn’s wie derzeit draußen oft ungemütlich ist, kann man es sich daheim im Sessel machen – und in einem Buch schmökern. Oder sich in Weinstadt bei den literarischen „Herbstblättern“ Lektüre-Empfehlungen holen.

Zum achten Mal wehen diese Herbstblätter durch Weinstadt: Vom 13. Oktober bis 28. November bieten die Organisatoren ein abwechslungsreiches Programm mit Autorenlesungen, Bücherflohmarkt, Kindertheater oder einem Bilderbuchkino.

Traditioneller Auftakt mit dem Bücherflohmarkt

Den Auftakt macht am Sonntag, 13. Oktober, der traditionelle Bücherflohmarkt im Saal der Stadtbücherei in der Ulrichstraße 35 in Beutelsbach. Von 13 bis 16 Uhr werden aussortierte Bücher der Stadtbücherei und Spenden von Bürgerinnen und Bürgern verkauft. Am Dienstag, 15. Oktober, gibt es von 10 bis 18 Uhr eine weitere Chance, den Bücherflohmarkt zu besuchen. Beim Bibliotheksfrühstück am Freitag, 18. Oktober, gibt’s neben Brezeln und Kaffee jede Menge Buchtipps. Alle Frühstücksgäste können anschließend die Bücher direkt ausleihen oder kostenlos vorbestellen.

Für Kinder starten die „Herbstblätter Weinstadt“ am Freitag, 18. Oktober, von 17.30 bis 20 Uhr mit einem Detektiv-Workshop. Alex Schrumpf von der Detektei Adler zeigt, was Detektive und Detektivinnen benötigen, welche Techniken Ermittler anwenden und was man überhaupt darf.

Beim Kindertheater, dessen Vorstellungen in den vergangenen Jahren stets ausverkauft waren, bietet die Stadtbücherei zwei Stücke an. Am Donnerstag, 24. Oktober, wird „Dr. Brumms tollkühnes Abenteuer“ aufgeführt und am Donnerstag, 28. November, „Hase und Holunderbär“ – jeweils um 14.30 und um 16 Uhr. Zudem gibt es für Kinder am Donnerstag, 21. November, um 15 und 16 Uhr das Bilderbuchkino „Ich brauch euch alle!“. Die besondere Vorlesezeit „Lesen und Backen zu Sankt Martin“ findet am Mittwoch, 6. November, um 16 Uhr statt. Ina Brandt liest zudem am Donnerstag, 14. November, um 16 Uhr für Kinder ab sieben Jahren aus ihrem Buch „Ein funkelnder Schatz“ der bekannten Kinderbuchreihe „Eulenzauber“.

Kluftinger-Autor stellt seine neue Soloreihe vor

Michael Kobr, bekannt von den Kult-Krimis um Kommissar Kluftinger, geht für die Lesung am Sonntag, 10. November, aus seiner neuen Soloreihe um den Bornholmer Kommissar Lennart Ipsen neue Wege. Zusammen mit seinem Freund und Pianisten Stephan Winkler präsentiert er einen Mix aus spannenden Krimi-Szenen und virtuosen Klavierklängen.

Auf einen besonderen Gast darf man sich am Donnerstag, 14. November, freuen: Bärbel Schäfer ist zu Gast in der Stadtbücherei und stellt dort ihr Buch „Eine Herde Schafe, ein Paar Gummistiefel und ein anderer Blick aufs Leben“ vor. Die 60-Jährige ist bekannt durch zahlreiche TV-Auftritte, so hat sie beispielsweise die tägliche Talkshow „Bärbel Schäfer“ 1500 Mal moderiert.

Die Top Ten des Kurzgeschichten-Wettbewerbs stellen ihre Werke vor

Bei der Lesung zum Kurzgeschichten-Wettbewerb am Mittwoch, 20. November, präsentieren die Autoren der Top Ten ihre Geschichten. Durch den Abend führt Jürgen Seibold, selbst Autor und wie auch im letzten Jahr Jurymitglied. Beginn der Lesungen ist jeweils um 19.30 Uhr.

Karten Der Vorverkauf findet zu den Veranstaltungen in der Stadtbücherei, Ulrichstraße 35 in Beutelsbach, statt. Anmeldungen und Kartenreservierungen auch unter Telefon 0 71 51 / 69 33 22. Weitere Infos gibt’s im Internet unter: www.weinstadt.de/veranstaltungen