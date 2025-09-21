Veranstaltungen rund um Leonberg: Das sind die schönsten Bilder vom Wochenende

Die Entscheidung dürfte dieses Mal eine schwierige gewesen sein: Wohin bloß an diesem Wochenende angesichts der vielen Veranstaltungen in Leonberg und Umgebung? Den Auftakt des Veranstaltungsreigens machte am Freitagabend die Eltinger Einkaufsnacht der Werbegemeinschaft „Wir sind Eltingen“. Sie war ein großer Erfolg: Es war überall voll, und die Stimmung war bestens. Livemusik gab es obendrein, im Bekleidungshaus Wibbel. Und die Wiedereröffnung von Bäckerei und Bistro Marquart – gelungen.

Einen Sommer, wie er im Buche steht, erwartete die Menschen am Samstag. Bei strahlendem Sonnenschein und an die 30 Grad lud die Stadt Korntal-Münchingen zum Münchinger Märkt im Ortskern ein. Das Traditionsfest mit Krämermarkt ist mehr als 300 Jahre alt. An ungefähr 50 Ständen konnten die Besucherinnen und Besucher stöbern. Auch rund um das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr war viel los.

Beim Weiler Herbst kommt kulinarisch jeder auf seine Kosten

Der „Lukullische Herbst“ ist seit Jahren ein fester Termin im Weil der Städter Veranstaltungskalender – in diesem Jahr fusionierte das Event erstmals mit zwei weiteren Festen zu einem besonderen Highlight. „Lukullischer Herbst“, „Glutenfreier Herbst“ und Bauernmarkt finden fortan kombiniert unter dem neuen Namen „Weiler Herbst“ statt. Am Wochenende war die Premiere, und kulinarisch kam in der Altstadt jeder Besucher auf seine Kosten.

Im Leonberger Teilort Warmbronn fanden die Warmbronner Feuerwehrtage statt. Nach der Hauptübung am Samstagnachmittag, bei der ein Wohnungsbrand simuliert wurde, übergab der Leonberger Oberbürgermeister Martin Cohn (SPD) den Gerätewagen Drohne. Tags darauf war eine Fahrzeugausstellung zu sehen.

Hemminger Kulturnacht – und der ganze Ort wird bespielt

Bei der Hemminger Kulturnacht am Samstagabend wurde zum siebten Mal der gesamte Ort bespielt mit Kunst und Kultur. Selbst das ehrwürdige Schloss, in dem das Rathaus untergebracht ist, wurde illuminiert. Verantwortlich für das Event alle zwei Jahre zeichnet seit Anbeginn die Gruppe Distelart.