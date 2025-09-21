Veranstaltungen rund um Leonberg: Das sind die schönsten Bilder vom Wochenende

Eltinger Einkaufsnacht, Münchinger Märkt, Weiler Herbst, Warmbronner Feuerwehrtage, Hemminger Kulturnacht: Rund um Leonberg war am Wochenende eine Menge los.
Die Entscheidung dürfte dieses Mal eine schwierige gewesen sein: Wohin bloß an diesem Wochenende angesichts der vielen Veranstaltungen in Leonberg und Umgebung? Den Auftakt des Veranstaltungsreigens machte am Freitagabend die Eltinger Einkaufsnacht der Werbegemeinschaft „Wir sind Eltingen“. Sie war ein großer Erfolg: Es war überall voll, und die Stimmung war bestens. Livemusik gab es obendrein, im Bekleidungshaus Wibbel. Und die Wiedereröffnung von Bäckerei und Bistro Marquart – gelungen.