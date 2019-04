1 Maibaumaufstellung in Degerloch Foto:

Walpurgisnacht, Tanznacht, Maibaum aufstellen und Party: Der 1. Mai wird in Stuttgart unterschiedlich gefeiert. Interessant dabei: Alte Traditionen sind wieder voll im Trend.

Stuttgart - Ob im Bürgerhaus Botnang oder im Mono am Stuttgarter Wilhelmsplatz: in der Nacht auf Mittwoch wird wieder eifrig in den Mai getanzt. Zwischen Tradition und neuen Ideen bieten die Veranstalter Vergnügen für jeden Geschmack.

Nur eine kommt dabei zu kurz: die heilige Walpurga auf deren Heiligsprechung am 1. Mai anno 870 und das vorausgehende Nachtoffizium die Maifeierlichkeiten zurückgehen – vermengt mit heidnischen Festen zum Sommeranfang. Immerhin: Das LKA Longhorn in Wangen lädt zur Walpurgisnacht mit DJ Oliver Klein. Wer stilecht als Hexe oder Dämon verkleidet erscheinen möchte, ist dazu ausdrücklich eingeladen. Die Verbindung zwischen der Äbtissin Walpurga und der Mär von der Hexennacht dürfte übrigens darin liegen, dass sie nicht nur als Patronin der Seeleute gilt, sondern auch als Schutzheilige, die Geister, Hexen und anderes Gelichter von den Menschen fernhielt.

Der größte Maibaum steht in Degerloch

Mit dem Besen ums Feuer tanzt in Stuttgart niemand. Ein anderer Brauch aber ist quicklebendig: Das Aufstellen des Maibaums, das wohl auf das keltische Beltane-Fest zurückgeht. Das imposanteste und höchste Exemplar wird am 30. April in Degerloch aufgestellt, wie Frank Althoff, Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Degerloch-Hoffeld nicht ohne Stolz ankündigt.

Seine Truppe richtet auch den Tanz in den Mai im Feuerwehrhaus aus. „Livemusik, Gegrilltes und Bier vom Fass – damit kann zumindest vor Ort niemand konkurrieren“, ist er sich sicher. „Die Degerlocher halten sehr zusammen. Auf der Kirbe und beim Maifest trifft man sich gerne, auch wenn man sich schon lange nicht mehr gesehen hat.“ Wie es in den kommenden Jahren weitergeht, steht allerdings in den Sternen: „Feste wie dieses werden in Kürze vom Fiskus voll versteuert“, stellt Kommandant Althoff fest. „Ob sich der Aufwand für ehrenamtliches Engagement in den Stadtbezirken dann noch lohnt, ist zu bezweifeln.“

Weniger Sorgen um die Zukunft macht sich Armin Winter, Abteilungsleiter der Tanzsportabteilung des tus–Stuttgart „Wir haben den Tanz in den Mai erst vor drei Jahren auf Wunsch vieler Mitglieder wieder aufleben lassen. Die Resonanz war bislang sehr gut und sprach sowohl die jüngeren wie die älteren Tänzer an. Die jüngsten Besucher waren 17, die ältesten 70 Jahre alt.“

Musiknacht im SI-Centrum

Offensichtlich suche die Generation Y wieder alte Traditionen, so Winter. Ob die Jugend auch Lindy-Hop und Charleston zu schätzen weiß? Die Tanznacht im Tangozelt von Elizis Jahrmarktstheater auf dem Killesberg jedenfalls steht im Zeichen des Swing – live dargeboten von den Hot Jazz Rewinders. „Verschiebt den Netflixabend, trommelt eure Freunde zusammen, holt die Familie von der Couch oder die Kollegen aus dem Büro“, rät Nadja Kögel vom Projektmanagement Phoenixhalle. In den Nebenbereichen der Lokalität im Römerkastell steigt mit Live-Musik, Fotobox, Tischkicker, Foodtruck und Chillout-Area eine urbane Variante des Tanzes in den Mai am Puls der Zeit. Los geht es bereits ab 18 Uhr auf der Sonnenterrasse mit einem Open Stage Konzept. Insgesamt rechnet Kögel mit rund 250 Gästen.

Wer das Bad in der Menge bevorzugt, ist beim Mai Fever in der Car-Benz-Arena besser aufgehoben. Big FM verspricht die größte Mai-Party in Stuttgart. Erstmals lädt auch im SI-Centrum eine große Musiknacht zum Tanz in den Mai. Zwei Live-Bands, drei DJs und ein Musikfilm warten allesamt auf die Besucher.

Für jene, die lieber bei Punkrock-, Wave- und Garage-Klängen in den Mai starten, hat Stuttgart natürlich auch etwas zu bieten: Das Goldmarks feiert mit einem Tanz in den Sommer die Eröffnung der Biergartensaison.