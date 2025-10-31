Wenn die Tage kürzer werden, leuchten in Stuttgart die Ideen heller. Nachhaltigkeit, Kultur, Musik und Gemeinschaft prägen das Veranstaltungsprogramm im November.
Während sich die Bäume in herbstliche Farben hüllen, beginnt in Stuttgart ein Monat voller Begegnungen, Musik und Inspiration. Der November bietet nicht nur kulturelle Highlights, sondern auch Gelegenheiten zum Innehalten, Mitmachen und Nachdenken. Zwischen Bühnen, Werkstätten und Wintermärkten entfaltet sich eine Vielfalt, die zeigt, wie lebendig die Landeshauptstadt auch in der kühleren Jahreszeit ist. Ob Nachhaltigkeit im Repair Cafè, gesellschaftliche Themen in der Stadtbibliothek oder neue Musik beim Geheimkonzert – der November in Stuttgart ist bunt, bewusst und bewegt.