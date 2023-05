1 Levin Goes Lightly im Merlin Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Zwei Jahre war Pause. Nun findet alles gleichzeitig statt. Konzerte, Aufführungen, Vorstellungen, Feste. Während die einen überrannt werden, fehlen bei den anderen die Besucher.









Matthias Kreiner ist Manager für Veranstaltungstechnik und gewohnt, spontan mit Unbilden und Fährnissen des Managerlebens umgehen zu müssen. Doch die Jazz Open haben ihn vor neue Herausforderungen gestellt. Dass das Personal rar ist, hat sich herumgesprochen, und dass Bühnen und Tribünen gerade so fertig wurden, geschenkt. Aber dass einen Fluglinien und die Bahn im Stich lassen, war nicht zwingend zu erwarten. Da flog der Trommler einer Band nach Stuttgart zum Auftritt, sein Gepäck samt Schlagzeugstöcken flog in die andere Richtung. Und der Oberleitungsschaden am Hauptbahnhof führte dazu, dass er Musiker in Mannheim mit dem Auto abgeholt hat, damit deren Auftritt nicht platzte.