Veranstaltungen in Stuttgart an Pfingsten Sommerfestival, Street Food und Flohmarkt

Von aim 18. Mai 2018 - 06:00 Uhr

Stuttgart - Fünfzig Tage nach Ostern wird die Entsendung des Heiligen Geistes gefeiert. Am Pfingstsonntag und darauffolgenden Montag finden deshalb zahlreiche Pfingstgottesdienste statt. Doch auch sonst ist in Stuttgart und der Region jede Menge geboten.

Trotz wechselhaftem Wetter: Wer zu Hause bleibt, verpasst was. So feiert der SWR sein zehnjähriges Jubiläum auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Gleichzeitig feiert das Mercedes-Benz-Museum seinen Geburtstag und verspricht freien Eintritt für alle Gäste. Kulinarische Angebote gibt es im Stuttgarter Europaviertel, in Kirchheim und in Wernau – und wer sich gruseln will, sollte den Weg nach Bad Cannstatt auf sich nehmen.

