Ob Pfingstmarkt in Friolzheim, Musikfest in Weil der Stadt, Kunsthandwerkermarkt in Renningen, Siedlerfest in Höfingen, Pfingstfest in Schopfs Weinhöfle in Gerlingen oder Göckelefest in Wimsheim: Besseres Wetter hätten sich Veranstalter und Besucher in den vergangenen Tagen nicht aussuchen können. Bei strahlendem Sonnenschein lässt es sich vielerorts bummeln, stöbern, genießen, schunkeln, feiern.

Der Pfingstmarkt ist in Friolzheim immer ein echtes Großereignis – und das nicht nur gemessen an der Einwohnerzahl, die bei 4300 liegt. Dank rund 120 Marktständen und eines eigenen Vergnügungsparks herrscht am Pfingstmontag im Ortskern der Gemeinde reger Betrieb, wenngleich es nicht ganz so voll ist wie sonst. Dafür bleibt mehr Ruhe, um an den Ständen zu stöbern, der Musik zu lauschen oder zu schlemmen.

Lesen Sie auch

Faszinierendes Handwerk in Renningen

Wer es etwas ruhiger mag, kommt in Renningen voll auf seine Kosten. Beim Kunsthandwerkermarkt lassen sich die Standbetreiber bei ihrem faszinierenden Handwerk gerne über die Schulter schauen. Die Kunstausstellung im Rathaus, Bastelaktionen und Besichtigungen des Kirchturms – an diesem Tag für so manchen auch von den Temperaturen eine willkommene Abwechslung – runden das Bild ab.

Fröhliches Wiedersehen herrscht am äußersten Zipfel von Leonberg, genauer gesagt von Höfingen. Nach dreijähriger Zwangspause wegen der Coronapandemie konnten Ursula Kreutel, die Vorsitzende der Kleingärtner und Siedler, und ihre Aktiven endlich wieder zum traditionellen Pfingstfest im Gewann Seitenäcker bitten. Bei den Gästen der Höfinger Siedler besonders hoch im Kurs sind die Göckele. Am Stand bilden sich lange Schlangen – zu warten verdirbt aber keinem die gute Laune. Auch die Falafel als vegetarische Alternative werden gut angenommen. Ursula Kreutel, früher Bürgermeisterin in Weissach, ist erkennbar froh, dass im Vereinsgelände Betrieb herrscht. Nur die Freunde von Kimme und Korn gehen diesmal leer aus: Den sonst üblichen Schießstand gibt es nicht. „Die rechtlichen Auflagen und die damit verbundenen Kosten waren zu hoch“, sagt die Siedler-Chefin. „Das hätte der Verein nicht stemmen können.“

Hoch im Kurs: Göckele

In Weil der Stadt feiern die Menschen zwei Tage lang das Frühlingsfest des Musikvereins Stadtkapelle. „Es war richtig toll und ein großer Erfolg“, berichtet der Mitorganisator Frank Mebes am Tag danach, während die Vereinsmitglieder noch aufräumen – und der Kassensturz ansteht. Pro Festtag packen 50 Freiwillige mit an, hinzu kommen der Auf- und Abbau.

Stopp am Storchenturm und dann am Grill

Frank Mebes schätzt, dass übers Wochenende insgesamt mindestens 1000 Menschen in die Grünanlagen an der Stadtmauer geströmt sind. Eine genaue Zahl zu nennen, sei bei dem Kommen und Gehen schwierig. Viele Radler etwa habe er gesehen, sagt Frank Mebes, die erst für ein Foto am Nest beim Storchenturm stoppten und dann für eine Rote vom Grill. Jedenfalls: Das Essen war laut Mebes fast ausverkauft, und musikalisch sei für jeden was dabei gewesen, von Blasmusik bis Rock und Pop.

Ein Wochenende voller Kunst und Kultur, Ausstellungen, Musik und Magie bietet die Lahrensmühle in Leonberg. Zu Gast beim Kulturpfingsten ist am Samstagabend die Zaubermühle Merklingen. „Zweimal Frascatelli!“ heißt das Programm mit genialen Kunststücken. Geniale Musik spielt die Band „Kuckuck“. Den Leuten in der vollen Lahrensmühle gefällt’s.