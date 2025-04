Von wegen nur Bücher! Unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken.“ öffnen an diesem Freitagabend Büchereien im Rahmen der bundesweiten Nacht der Bibliotheken ihre Türen und bieten Mitmachaktionen, Lesungen, Technik zum Ausprobieren und mehr. Einen Überblick über das Programm gibt’s unter www.nachtderbibliotheken.de.

Pflanzentausch in Weinstadt

Wer ein ungeliebtes oder überzähliges Pflänzchen auf dem Fenstersims oder im Garten stehen hat, sollte es einpacken und am Samstag zwischen 14 und 16 Uhr nach Weinstadt kommen. Unter dem Motto „Tausche Benjamini – suche Himbeere“ lädt der Gemeinschaftsgarten-Verein mit der Stadt, dem BUND und dem Klimabündnis Weinstadt zum Pflanzentauschtag ins Parkforum im Bürgerpark Grüne Mitte ein. Um 15 Uhr gibt’s eine Führung durch den Gemeinschaftsgarten. Kaffee, Kuchen und Getränke stehen bereit, Eintritt ist frei. Tauschwütige sollten Taschen oder Körbe mitbringen.

Am Samstag, 5. April, wird der Berglener Teilort Streich zum Hotspot für Freunde edler Tropfen: Bei der Nacht der Brennereien öffnen vier örtliche Destillerien (Weng, Frank, Ziegler und Geiger) von 17 bis 1 Uhr ihre Türen. Besucherinnen und Besucher erwartet ein Programm mit Brennereivorführungen, Verkostungen und Einblicken ins Brennereihandwerk. Zwischen den Stationen pendelt ein kostenloser Planwagen-Shuttle. Auch für den Gaumen ist gesorgt: Heimische Spezialitäten runden den Abend kulinarisch ab. Ein Tipp: mit dem Bus kommen – etwa mit der Linie 244 ab Schorndorf.

Ostermarkt in Waiblingen

Frühlingshafte Stimmung, österliche Deko und jede Menge Leckereien: Am Sonntag, 6. April, lädt die Waiblinger Innenstadt von 11 bis 17.30 Uhr zum Ostermarkt ein. Rund 100 Stände bieten Kunsthandwerk, Pflanzen, Kulinarisches und Geschenkideen. Parallel öffnen die Geschäfte beim verkaufsoffenen Sonntag – ideal für einen entspannten Bummel mit Einkaufsmöglichkeiten.

Falls das Wetter nicht mitspielt, noch zwei Ausgehtipps mit Dach überm Kopf am Sonntag, 6. April: Das Museum Sammlung Nuss in Strümpfelbach an der Hauptstraße 19 beendet seine Winterpause und ist regelmäßig sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt ist frei. Zu sehen sind vorwiegend Gemälde von Künstlern des schwäbischen Impressionismus und der Moderne. Zudem veranstaltet der Kunstverein Schorndorf am Sonntag von 11 bis 19 Uhr seinen 5. Ateliertag. 19 Künstler und zehn Ateliers beteiligen sich. Man kann unter anderem Kunstwerke anschauen, darüber reden und kaufen. Infos unter www.kunstverein-schorndorf.de.