Veranstaltungen im Kreis: In Sindelfingen stricken – in Steinenbronn von den Socken sein

Der Dämmerungsumzug, das Highlight im Fasnetskalender von Steinenbronn, beginnt am Samstag, 24. Januar, in der Ortsmitte. Das Großereignis der Narrenzunft startet um 16.33 Uhr. Hunderte von Narren ziehen im traditionellen Häs durch den Ort und zelebrieren mit viel Musik und noch mehr guter Laune die närrische Kultur. Junge Talente im Schloss Der Kulturkreis Grafenau lädt zu einem Sonderkonzert mit Schülerinnen und Schülern der Tübinger Musikschule ein. Der Kammermusikabend beginnt am Samstag, 24. Januar, um 19 Uhr im Maltesersaal im Schloss Dätzingen, Schlossstraße 1. Junge Talente spielen Werke aus vier Jahrhunderten. Es erklingt Musik von Beethoven bis Schubert und Debussy, bis zum britischen Filmkomponisten Malcolm Arnold. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter bitten um Spenden. Noch’n Pilz Das Deutsche Fleischermuseum am Böblinger Marktplatz verwandelt sich am Samstag zwischen 13 und 18 Uhr in eine Zukunftswerkstatt. Das Labor für Kunst und Nachhaltigkeit der Freien Kunstakademie Nürtingen lädt als besonderen Beitrag zur Sonderausstellung „fungi future“ zu einem Workshop ein, der gleichermaßen experimentell und überraschend ist: Papier aus Pilzen schöpfen – und auf Wunsch sogar essen. An der Nadel Stricken, häkeln und schwätzen sind ausdrücklich erwünscht, wenn am Sonntag, 25. Januar, das Strickkino um 15 Uhr im Sindelfinger Kulturpavillon, Calwer Straße 36, beginnt. Von 16 Uhr an wird die französische Komödie „Der Rosengarten von Madame Vernet“ gezeigt. Bei gedämpftem Licht darf in der Vorführung gestrickt werden. Der Wolleladen „Wald Wolle“ aus Sindelfingen ist mit einer kleinen Auswahl seines Sortiments vor Ort und hat für jeden Gast eine Überraschung dabei. Gespräche über das gemeinsame Hobby sind willkommen. Ein Gläschen Sekt zum neuen Jahr Nicht mehr ganz so taufrisch ist das neue Jahr, aber es stehen noch zwei Neujahrsempfänge an. Der in Aidlingen beginnt am Sonntag um 11 Uhr in der Sonnenberghalle beim Sportgelände, und in Schönaich ist von 14 Uhr an in der Gemeindehalle, Im Hasenbühl 5, Zeit für ein Gläschen Sekt.