Veranstaltungen im Kreis Esslingen: Street Food und Erdbeerfest locken am Wochenende

Street Food, Elektrobeats, Kunst und lebendige Geschichte: Im Kreis Esslingen locken am Wochenende zahlreiche Veranstaltungen.
Die Wetteraussichten für das kommende Wochenende, 5. bis 7. Juni, sind gemischt, am Freitag und Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst noch Schauer, aber auch Regenpausen. Und der Sonntag wird wohl trocken. Ausreichend Gelegenheiten also, neben den Freibädern und anderen beliebten Freizeiteinrichtungen im Kreis Esslingen auch die Veranstaltungen zu besuchen, die am Wochenende geplant sind. Von Street Food über elektronische Musik bis zu Kunst ist einiges für ganz unterschiedliche Geschmäcker geboten.