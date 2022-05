14 In Esslingen wird am ersten Juli-Wochenende das Bürgerfest gefeiert. Foto: Roberto Bulgrin

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause ist in diesem Sommer wieder geselliges Miteinander angesagt. Im Kreis Esslingen stehen zwischen Juni und Oktober zahlreiche Feste im Veranstaltungskalender.















Bekanntlich soll man Feste ja feiern, wie sie fallen – und das ist im Sommer 2022 wieder möglich. Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause geht es im Kreis Esslingen wieder los. Ein Blick auf den Kalender beweist: Abende mit Live-Musik, Tanzen in lauen Sommernächten, gemütliches Zusammensitzen und Sportveranstaltungen sind zurück. Diese Veranstaltungen sind – ohne Gewähr auf Vollständigkeit – in Esslingen und Umgebung geplant:

125 Jahre TSV Wernau Der TSV Wernau startete bereits sein Jubeljahr mit einer Turnvorführung auf dem Wernauer Stadtplatz. Das war nur der Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen über das Jubiläumsjahr 2022. Gefeiert wird unter anderem vom 23. bis 26. Juni bei einem großen Festwochenende mit Festzelt auf dem Sportplatz.

30 Jahre Kulturpark Dettinger Der Kulturpark Dettinger in Plochingen feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums wird vom 24. bis 26. Juni eine lange Kunstnacht, ein Konzert der Band „Us and Them“ auf der Kulturbühne sowie ein Tag der Musik inklusive Parkfest veranstaltet. Für Unterhaltung sorgt an diesem Wochenende auch die Stadtkapelle Plochingen.

125 Jahre TSV Köngen Die Vorbereitungen für das Jubiläum begannen laut dem zweiten Vorsitzenden des TSV Köngen, Peter Hills, schon Anfang des vergangenen Jahres. Mit einer Veranstaltungsreihe will der Traditionsverein das ganze Jahr weiter feiern. Höhepunkte werden der Sporttag am 25. Juni mit anschließendem Abendevent mit Kabarettistin Kathi Wolf und der TSV Jubiläumsparty, das Abendsportfest der Abteilung Leichtathletik am 6. Juli und der Jubiläumsabend im Burgforum am 25. November mit Zauberer und Comedian Topas.

Bürgerfest mit Schwörtag Der Schwörtag fällt immer auf den ersten Freitag im Juli. In diesem Jahr ist das sogar direkt der 1. Juli. Deshalb finden das 47. Bürgerfest inklusive Schwörtag vom 1. bis 3. Juli statt. Während des traditionellen Bürgerfests in der Esslinger Altstadt zeigen etwa 90 Vereine und Gruppen aus Esslingen ihre Arbeit und geben den Besucherinnen und Besuchern Einblicke in die Vielfalt des Vereinslebens der Stadt. Der Schwörtag war bis zum Verlust der Reichsunmittelbarkeit das zentrale verfassungspolitische Ereignis der Stadt Esslingen am Neckar. Vor einigen Jahren hat die Stadt diese Tradition wieder aufgenommen.

Das historische Marquardtfest Als großes Fest der Vereine ist das Marquardtfest in der Plochinger Innenstadt geplant: Organisator ist der Arbeitskreis Plochinger Vereine (AKPV), der das historische Fest am zweiten Juliwochenende, also vom 8. bis 10. Juli, veranstaltet. Unter dem Motto: „Rock – Schwoof – Gaudi“ werden bis zu 5000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Das Fest findet zu Ehren der historischen Persönlichkeit Marquardt von Randeck statt. Der Stadtherr vermachte in seinem Testament den Plochinger Bürgern Grundstücke und Privilegien.

Sonnenrot Festival in Kirchheim Am Fluggelände Hahnweide treten in Kirchheim unter Teck beim Sonnenrot Festival zwischen 21. Juli und 24. Juli mehrere Bands auf. Mit dabei sind zum Beispiel Abba Dream, die – wie der Name unschwer erraten lässt – Lieder der schwedischen Popgruppe interpretieren. Aber auch Tribute-Bands, die sich der Musik von Coldplay, den Ärzten oder Queen verschrieben haben, sind mit von der Partie.

Große Bierwecketse in Neuhausen Für die Planung der Bierwecketse ist die Arbeitsgemeinschaft der Neuhausener Vereine (ANV) zuständig und sie blickt zuversichtlich aufs vierte Juli-Wochenende. „Wenn nichts gravierendes passiert, findet das Fest wie geplant statt“, sagt der Vorsitzende Hans Bayer. Die gemütliche Hocketse wird vom 22. bis 24. Juli in der Ortsmitte von Neuhausen veranstaltet.

Deizisauer Festtage Sein 100-jähriges Bestehen verzeichnet in diesem Jahr der Musikverein Deizisau und hat deshalb allen Grund zu feiern: vom 23. bis 25. Juli im Rahmen der Deizisauer Festtage mit Bierzelt, Biergarten, Kreismusikfest, Vergnügungspark und Abendprogramm. Zudem ist am 18. Oktober ein Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps Ulm geplant.

Der EZ-Pokal und Stadtlauf Der EZ-Pokal wird vom 27. bis 30. Juli im Stadion des TSV Köngen ausgetragen, der in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiert. Auch der Termin für den EZ-Lauf steht bereits fest: Am 3. Juli fällt im Rahmen des Bürgerfestes der Startschuss für den Lauf um den begehrten Sport-Flöss-Pokal. Die Handball-Fans müssen sich noch etwas gedulden. Der EZ-Pokal Handball, der in diesem Jahr coronabedingt ausfallen musste, ist erst wieder für Anfang 2023 geplant.

100 Jahre Kandelmarsch Am 29. Juli feiert der traditionelle Kandelmarsch in Esslingen ein rundes Jubiläum. Mit dem Umzug zelebrieren die Absolventen der Esslinger Hochschule seit 100 Jahren ihren Abschluss. „Da der Kandelmarsch die letzten zwei Jahre abgesagt werden musste, sind in diesem Jahr natürlich auch die Absolventen der letzten beiden Jahre eingeladen“, sagt Jörg Eisinger, Vorsitzender des Kandelmarsch- Vereins. Die Fakultäten und Verbindungen werden wieder mit selbstgestalteten Fahrzeugen am Umzug teilnehmen.

Das neue Estival in der Esslinger Innenstadt

Das Estival, die Nachfolgeveranstaltung des Esslinger Zwiebelfestes, findet von Freitag, 29. Juli bis Mittwoch, 10. August auf dem Markt- und dem Rathausplatz in Esslingen statt. An 13 Festtagen gibt es auf dem Estival eine Mischung aus Kulinarik und Kultur. Kernstück des Festgeschehens sind 19 eigens für das Fest gestaltete Holzlauben, die mittig auf dem Markt- und Rathausplatz platziert werden. Highlights sind Thementage, Shows, Livemusik, Mitmachangebote, Lichtkunst an zwei Abenden, Straßenkünstler, Komödianten und Akrobaten. Ein mediterraner Sommerabend sowie ein Kinder- und Familienerlebnistag stehen ebenfalls auf dem Programm.

Das Goldgelb-Festival in Aichwald Nachdem auch das Goldgelb-Festival die letzten zwei Jahre der Pandemie zum Opfer gefallen ist, wird in diesem Jahr wieder getanzt und gefeiert – und zwar vom 18. bis 22. August auf dem Sonnenblumenfeld am Krummhardter Wasserturm. Allerdings gibt es in diesem Jahr eine Neuerung: Der Eintritt ist nur mit Ticket (Kosten 10 Euro) möglich. Hygienekonzept, steigende Kosten und vieles andere hätten diesen Schritt erforderlich gemacht, begründen die Organisatoren diese Veränderung: Es sei ihnen nicht leicht gefallen, für das Goldgelb Festival Eintritt zu verlangen. „Aber es lässt sich nicht vermeiden, damit Goldgelb überhaupt stattfinden kann“, sagt der Hauptorganisator.

Flammende Sterne Ostfildern Vom 19. bis zum 21. August wird der Himmel über dem Scharnhauser Park in Ostfildern wieder leuchten. Bereits zum 18. Mal findet das internationale Feuerwerksfestival „Flammende Sterne“ statt. Geplant sind laut Veranstalter drei Musikfeuerwerke, Pyrotechnik-Teams aus drei verschiedenen Nationen, Livemusik und Heißluftballons.

300 Jahre Stumpenhof Das Stumpenhoffest ist für den 10. und 11. September geplant und findet anlässlich des Jubiläums „300 Jahre Stumpenhof“ statt. Die erste Ansiedlung des Plochinger Stadtteils Stumpenhof ist urkundlich für das Jahr 1722 belegt. Am Samstag, 10. September ist in diesem Rahmen auch ein Tag der offenen Tür in dem neuen Gebäude des Landratsamts am Aussichtsturm vorgesehen. Doch das ist keineswegs die einzige Veranstaltung im Herbst in Plochingen: Für den 9. Oktober bereitet das Stadtmarketing den „Plochinger Herbst“ mit einem verkaufsoffenen Sonntag vor.

Das 13. Drachenfest in Ostfildern Nachdem die Veranstaltung die letzten zwei Jahre abgesagt werden musste, kann das Drachenfest in diesem Jahr am 3. Oktober in Ostfildern wieder stattfinden. Dann wird es ein buntes und vielfältiges Familienprogramm geben: vom Herbstmarkt mit Trödel, Kunst und Antiquitäten, über Drachenbasteln und viele andere Kinderaktivitäten, Klanginstrumente, Bühnenprogramm, Live-Musik, Gaukler und Drachenvorführungen je nach Wetterlage.

Krautfest in Leinfelden-Echterdingen Am dritten Oktoberwochenende dreht sich wieder alles um den Spitzkrautkopf, wenn Leinfelden-Echterdingen zum traditionellen Filderkrautfest einlädt. Dann werden die Krautköpfe gehobelt, bis der neue Krauthobelweltmeister gekürt ist. Sie werden geschätzt und gewogen, geschmückt und durch die Straßen getragen. Bei allen offiziellen Anlässen rund um das Filderspitzkraut ist auch das Krautkönigspaar mit dabei. Zwei Mal musste das Fest bereits pandemiebedingt abgesagt werden. In diesem Jahr zeigen sich die Veranstalter zuversichtlich und sind mitten in der Planung.