13 Herbert Grönemeyer kommt nach Stuttgart. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Als sie endlich wieder touren und auftreten durften, waren alle unterwegs. So viele Termine wie nie waren belegt 2022 im Hallenduo in Bad Cannstatt – vor allem mit Bands aus dem Ausland. Das macht sich dieses Jahr bemerkbar, den Kalender füllen vor allem deutschsprachige Künstler.

Im Freien

Sie sind wieder da: Die Hip-Hop-Open sind vom 28. bis 30. Juli auf dem Wasen und in der Schleyerhalle. Auf dem Wasen begrüßt man am 22. Juli die singende Föhnwelle Dieter Thomas Kuhn, Deichkind ist am 4. August zu Gast, Lokalmatador Cro am 5. August, und AnnenMayKantereit am 12. August. Ballett im Park ist am 22. Juli im Schlossgarten, aufgeführt wird John Crankos „Onegin“.

Feste und Festivals

Im Vorjahr fehlten noch die Bierzelte, 2023 sind sie wieder mit dabei: Vom 22. April bis zum 14. Mai findet das Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen statt. Das Trickfilm-Festival bewegt Bilder und Stuttgart vom 25. bis zum 30. April. Das Kessel-Festival mit seiner Mischung aus Konzerten, Sport, Gastronomie und Mode hat sich mittlerweile etabliert. Es ist am 24. und 25. Juni auf dem Cannstatter Wasen. Das Lichterfest erhellt am 15. Juli den Killesberg. Das Stuttgarter Weindorf wird es wieder in einer kürzeren Edition geben, vom 30. August bis 10. September. Das 176. Cannstatter Volksfest findet vom 22. September bis zum 8. Oktober statt. Der Weihnachtsmarkt beschließt vom 29. November bis 23. Dezember das Jahr. Vergeblich sucht man das Sommerfest im Veranstaltungskalender; es soll durch ein neues Format ersetzt werden.

Rock und Pop – und Klassik

Limp Bizkit treten am 31. März in der Schleyerhalle auf. Birdy ist am 1. April in den Wagenhallen. Avril Lavigne ist am 28. April in der Porsche-Arena zu erleben. Milow kommt am 3. Mai ins Wizemann. Die Scorpions sind am 21. Mai in der Schleyerhalle. Im Sommer kommt Johnny Depp nach Stuttgart. Mit Alice Cooper und Joe Perry spielt er mit den Hollywood Vampires am 15. Juli in der Schleyerhalle. Die Jazz Open sind diesmal vom 13. bis 23. Juli zu Gast in der Stadt. Es werden erwartet: Snarky Puppy, Melody Gardot, Jools Holland and his Rhythm & Blues Orchestra, Branford Marsalis, Arturo Sandoval, Meute, Deep Purple, Madrugada, die Fantastischen Vier, Cory Wong, Parov Stelar, Paolo Nutini, LP, Beth Hart, Grace Jones, Joss Stone, Simply Red, St Paul & The Broken Bones, Roland Baisch & das Count Baischy Swingtett. – Aus dem großen Klassikangebot für 2023 seien zwei Highlights herausgegriffen: das Musikfest der Internationalen Bachakademie vom 16. Juni bis 2. Juli und „Saint François d’Assise“, ein Oratorium von Olivier Messiaen, das am 11. Juni Premiere hat. Die Besonderheit: Beide Male wird der öffentliche Raum mit einbezogen.

Deutsches

Der unbestrittene Star unter den Künstlern, die deutsche Texte singen, ist Helene Fischer. Erneut verkauft sie fünfmal am Stück die Schleyerhalle aus. Sie tritt vom 2. bis 7. Mai in Stuttgart auf. Aus einer anderen Generation, aber dem gleichen Genre stammt Roland Kaiser, er ist am 17. Februar in der Schleyerhalle. Alligatoah ist am 9. März in der Schleyerhalle. Nicht weit haben es Pur, sie sind am 27. April in der Schleyerhalle. Auch aus Bietigheim kommt Rin; er wird am 2. Dezember jedoch ein ganz anderes Publikum in die Schleyerhalle locken. Fettes Brot sind am 2. Mai in der Porsche-Arena, dort treten Schiller am 12. Mai auf. Andreas Gabalier verlässt seine Gebirgspfade für einen Auftritt am 18. Mai in der Schleyerhalle. SDP sind am 27. Mai in der Schleyerhalle, Capital Bra tritt dort tags darauf auf. Herbert Grönemeyer kommt dann am 30. Mai in die Schleyerhalle. Fler ist am 2. Juni im LKA zu sehen. Shindy ist am 15. September in der Schleyerhalle. Alle Jahre wieder vor Weihnachten kommen die Fantastischen Vier, dieses Jahr ist es am 22. Dezember so weit.

Comedy, Zirkus und mehr

Jan Böhmermann ist unterwegs auf Tour und am Samstag, 21. Januar, in der Porsche-Arena. Mario Barth kommt am 12. Februar in die Schleyerhalle. Vom 22. bis 26. Februar zeigt der Cirque de Soleil dort modernen Zirkus. Kaya Yanar ist am 10. März in der Schleyerhalle. Lisa Eckhart ist am 19. März gleich zweimal im Renitenztheater. Dieter Nuhr tritt am 24. März in der Porsche-Arena auf. Die Blue Man Group sind dort vom 16. bis 21. Mai in Aktion. Die Tanzshow „Let’s Dance“ ist am 25. November in der Schleyerhalle.

Sport

Die Turn-Gala ist am Sonntag, 8. Januar, in der Schleyerhalle, gefolgt vom Auftritt der nächsten Turner beim DTB-Pokal am 18. und 19. März in der Porsche-Arena. Felix Sturm boxt am 18. Februar in der Porsche-Arena. Die 50. deutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport sind am 19. März wiederum in der Schleyerhalle. Das Pokal-Finalturnier der Handballerinnen findet am 1. und 2. April in der Porsche-Arena statt. Der Porsche Tennis Grand Prix ist vom 15. bis 23. April im Hallenduo eingeplant. Der ADAC Super Cross ist am 10. und 11. November in der Schleyerhalle. Das Reitturnier German Masters findet vom 15. bis 19. November im Hallenduo statt.

Messen

Die Reisemesse CMT macht von Samstag bis Sonntag, 14. bis 22. Januar, den Auftakt der Publikumsmessen in den Hallen auf den Fildern. Die Retro Classics vom 23. bis 26. Februar richtet sich an Auto- und Oldtimerfans. Die Lernmesse Didacta ist vom 7. bis 11. März. Die Frühjahrsmessen sind vom 13. bis 16. April. Im Herbst ist die Familie und Heim samt Spielemesse vom 23. bis 26. November, die Comic Con findet am 9. und 10. Dezember in der Landesmesse statt.