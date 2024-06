Veranstaltung Vogue World: Paris: Sängerin Katy Perry fast nackt auf dem Laufsteg

1 Katy Perry bei der "Vogue World: Paris". Foto: getty/Marc Piasecki/Getty Images for Vogue

Sängerin Katy Perry zeigt viel nackte Haut in einem freizügigen Kleid mit geometrischen Cut-Outs, als sie auf dem Laufsteg der "Vogue World: Paris" auftaucht.











US-Sängerin Katy Perry (39) war einer der großen Hingucker bei der stargespickten "Vogue World: Paris" am Sonntagabend in der französischen Hauptstadt. Bei der dritten "Vogue World"-Ausgabe, mit der die Haute-Couture-Week in Paris eröffnet wurde, präsentierte sie sich in einem ungewöhnlichen A-Linien-Kleid. Die geometrischen Cut-Outs gaben den Blick auf jede Menge Haut frei.