Fachkräftemangel, Sparzwänge und steigende Kosten belasten Stuttgarts Kitas. Wie geht es weiter? Unsere Zeitung diskutiert das mit Experten im Kulturzentrum Merlin.
Die Situation in den Stuttgarter Kindertagesstätten sorgt bei vielen Eltern, Fachkräften und Trägern für Diskussionen: Dem rasanten Ausbau von Kita-Plätzen auf der einen Seite steht ein eklatanter Fachkräftemangel auf der anderen Seite gegenüber. Hinzu kommen Sparzwänge bei der Stadt, was zu steigenden Kita-Gebühren führen könnte. Wie geht es also weiter?