Fachkräftemangel, Sparzwänge und steigende Kosten belasten Stuttgarts Kitas. Wie geht es weiter? Unsere Zeitung diskutiert das mit Experten im Kulturzentrum Merlin.

Die Situation in den Stuttgarter Kindertagesstätten sorgt bei vielen Eltern, Fachkräften und Trägern für Diskussionen: Dem rasanten Ausbau von Kita-Plätzen auf der einen Seite steht ein eklatanter Fachkräftemangel auf der anderen Seite gegenüber. Hinzu kommen Sparzwänge bei der Stadt, was zu steigenden Kita-Gebühren führen könnte. Wie geht es also weiter?

Das sind die Gäste auf dem Podium

Das diskutieren wir auf dem Podium am Sonntag, 30. November, ab 11 Uhr im Kulturzentrum Merlin mit Katrin Schulze, der Leiterin des Jugendamts Stuttgart, Lucia Teuscher, Bildungsforscherin der Initiative Zukunftsbildung, Julia Wagner, der stellvertretenden Vorsitzenden der Konferenz der Gesamtelternbeiräte der Kitas in Stuttgart, und einem Erzieher. Moderiert wird die Diskussion von den Redakteurinnen Alexandra Kratz und Eva-Maria Manz.

Die Veranstaltung bietet Raum für Fragen und Austausch. Sie findet parallel zum Merlin-Familienfrühstück im Café statt, das bereits um 10 Uhr beginnt. Kinder können „Die Sendung mit der Maus“ sehen und spielen.

Die Zahl der Plätze bei der Veranstaltung ist begrenzt. Darum wird um eine Anmeldung unter www.zeitung-erleben.de/kitakosten gebeten.

