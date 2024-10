Veranstaltung unserer Zeitung am 13. Oktober: Spannendes Podium diskutiert über Schulwege in Stuttgart

Aktion „Achtung, Schulweg!“ in Stuttgart Stadträte reagieren und fordern sichere Straßen

Warum hat bislang kaum eine Schule in Stuttgart einen Radschulwegplan, und könnte in der Landeshauptstadt eine digitale Verkehrsüberwachung etabliert werden? Der Gemeinderat hat einige Fragen an die Stadtverwaltung.