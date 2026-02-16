Veranstaltung mit Spitzenköchen: Gastro-Familien geben persönliche Einblicke
Simon Tress, Alina Meissner-Bebrout, Steffen Meissner und Sebastian Finkbeiner sind am 25.2. in Stuttgart zu Gast. Foto: Ruckaberle

Wie führt man erfolgreich ein Familienunternehmen? Seien Sie dabei bei der Veranstaltung unserer Zeitung.

Am Mittwoch, 25. Februar 2026 um 19 Uhr findet die nächste Veranstaltung von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten statt; das Thema: Family Business in der Gastronomie. Gäste im Look 21 (an der Haltestelle Stadtbibliothek) sind Alina Meissner-Bebrout und Steffen Meissner (Bibraud, Edda, Maison Meissner), Sebastian Finkbeiner von der Traube Tonbach und Simon Tress von den Tress Brüdern von der Schwäbischen Alb. Moderiert wird der Abend von Anja Wasserbäch (Kulinarik-Autorin der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten). Unsere Gäste auf der Bühne teilen persönliche Einblicke in ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolge.

 

Das sind die Themen

Wie ist das, wenn der Vater stirbt und man über Nacht nach Hause kommen muss wie im Fall von Simon Tress? Wie ist das, wenn man seit 1993 ein Drei Sterne-Lokal beheimatet, das in Flammen aufgeht wie bei der Schwarzwaldstube der Familie Finkbeiner? Wie groß sind die Fußstapfen des Vaters? Wie geht das, dass man Kantinen betreibt? Und wie ist das ohne Gastrobackground ein Sternerestaurant zu führen? Und nun als Unternehmerin mit dem Ehemann ein Hotel zu eröffnen wie im Fall von Alina Meissner-Bebrout?

Anmeldung: Verbindlich über zeitung-erleben.de/

 