Veranstaltung mit Spitzenköchen: Gastro-Familien geben persönliche Einblicke

Das sind die Themen

Wie ist das, wenn der Vater stirbt und man über Nacht nach Hause kommen muss wie im Fall von Simon Tress? Wie ist das, wenn man seit 1993 ein Drei Sterne-Lokal beheimatet, das in Flammen aufgeht wie bei der Schwarzwaldstube der Familie Finkbeiner? Wie groß sind die Fußstapfen des Vaters? Wie geht das, dass man Kantinen betreibt? Und wie ist das ohne Gastrobackground ein Sternerestaurant zu führen? Und nun als Unternehmerin mit dem Ehemann ein Hotel zu eröffnen wie im Fall von Alina Meissner-Bebrout?