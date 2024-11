Veranstaltung mit Bundespräsident Steinmeier: Bürgermeister Faißt wird ausgeladen

1 Wolfgang Faißt wurde als Sicherheitsrisiko eingestuft und von der Veranstaltung mit Bundespräsident Steinmeier ausgeladen. Foto: Simon Granville

Beim Besuch des Bosch Forschungszentrums von Bundespräsident Steinmeier gilt Wolfgang Faißt plötzlich als Sicherheitsrisiko und wird ausgeladen.











Link kopiert



Am vergangenen Freitag war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nicht nur im Stuttgarter Pressehaus zu Gast. Bereits am Vormittag besuchte der Erste Mann im Staate das Finale des Bundeswettbewerbs Künstliche Intelligenz in Tübingen. Anschließend ging es für Steinmeier nach Renningen zum Forschungszentrum von Bosch. Auch hier informierte sich der Bundespräsident zum Thema KI. Denn der Technologiekonzern setzt schon seit einigen Jahren auf die Unterstützung von Künstlicher Intelligenz.

Unsere Empfehlung für Sie Redaktionsbesuch von Frank-Walter Steinmeier Bundespräsident mahnt: Zu viel Bürgerbeteiligung ist kontraproduktiv Bei einem Redaktionsbesuch in Stuttgart spricht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über die Polarisierung der Gesellschaft und den Reformbedarf im Staat. Dieser müsse deutlich handlungsfähiger werden. Nach einem Rundgang über das Firmengelände fand eine Abschlussdiskussion zum Thema digitale Transformation und Wertschöpfungspotenziale Künstlicher Intelligenz statt. Neben Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft waren auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Verkehrsminister Winfried Hermann (beide Grüne) vor Ort. Der Renninger Bürgermeister Wolfgang Faißt fehlte allerdings. Lesen Sie auch Zwar hatte der Rathauschef eine schriftliche Einladung erhalten. Doch vor Veranstaltungsbeginn wurde Faißt prompt wieder ausgeladen. Der 62-Jährige erhielt einen Anruf vom Bundeskriminalamt. Aufgrund von Sicherheitsbedenken dürfe er nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Faißt, der seit 24 Jahren Stadtoberhaupt in Renningen ist, reagierte verwundert: „Wenn ein Bürgermeister jetzt schon als Sicherheitsrisiko gilt, weiß ich auch nicht, wohin wir als Gesellschaft gekommen sind.“ Unsere Empfehlung für Sie KI-Bundeswettbewerb in Tübingen Bundespräsident testet intelligenten Kühlschrank mit Ananas Die Förderung Künstlicher Intelligenz steht mit ganz oben auf der Agenda der Bundesregierung. Bundespräsident Steinmeier konnte sich in Tübingen selbst überzeugen, wie schlau die KI ist. Auf Nachfragen bei den Behörden und der Robert Bosch GmbH, warum er so plötzlich ausgeladen wurde, ist bislang nicht reagiert worden. Dass die Einladung der ehrenamtlichen, stellvertretenden Bürgermeisterin Susanne Lederer aufrechterhalten wurde, sorgt im Renninger Rathaus für noch mehr Verwunderung. „Vielleicht ist man davon ausgegangen, dass ich bereits im Ruhestand bin“, bemerkte Faißt schmunzelnd. Noch bis Ende November ist Wolfgang Faißt im Amt. Seine Verabschiedung findet am Freitag, 29. November, in der Stegwiesenhalle statt. Am 1. Dezember übernimmt Melanie Hettmer die Amtsgeschäfte.