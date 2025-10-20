Veranstaltung in Murr: Kunst im Weinberg

Dass Weinberge Potenzial zum Wohlfühlen bieten, wissen all jene, die dort spazieren oder wandern gehen. Die drei Organisatoren, Otto Beer, Günther Lohfink sowie der im Juni verstorbene Manfred Blank haben in Kooperation mit der Gemeinde Murr 2021 die Reblandschaft rund um die Honatskelter mit Kunst und Genuss bespielt. Herausgekommen ist ein Format – die Kunstlese Murr – das gerade im Herbst, die natürliche Schönheit mit künstlerischer Ausdruckskraft verbindet. Auch um den Wein geht es dabei. Vier Jahre nach dem Event, das viele Besucher anzog, gibt es Ende Oktober die zweite Auflage.

Bis heute weist die Honatskelter Kunst- Spuren der Veranstaltung von 2021 auf, wie Otto Beer sagt. „Corona hat uns damals perfekt in die Hände gespielt.“ Die Nachfrage verspricht groß zu werden, alle 3000 Flyer sind vergriffen.

Kunst im Grünen Foto: Cornelia Ohst

Neu ist die rostfarbene Skulptur „Kopf und Hand“, die Guido Messer gestaltet hat. Sie ist in Blickweite gegenüber der Kelter angebracht und trägt, als Startskulptur, die Nummer 1. Auch Künstler Otto Beer hat das Thema Wein und Reben für sein Objekt aufgenommen: Mitten am Hang steht die Skulptur, die er „Winzer Wellness“ getauft hat. Seine aus Eschenholz per Kettensäge herausgearbeiteten Typen, die sich – teils barbusig – im Erntezuber als Badewanne treffen – lassen die Frage aufkommen, ob sich Winzer, aufgrund der schwierigen Absatzbedingungen, einem alternativen Geschäftsmodell zugewandt haben?

Auch 2025 werden bei der Kunstlese aus Weinberghäuschen Mikrogalerien und die bloße Natur zu Kunststandorten. Von diesen gibt es heuer zwei weniger, sonst aber ist alles beim Alten geblieben: 22 Künstlerinnen und Künstler, darunter fünf neue Gesichter, stellen sich mit der Vernissage am 26. Oktober vor. Vier weitere Wochenenden folgen. Die Mikrogalerien sind vom 26. Oktober bis 23. November an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Die Künstler sind anwesend. Murrer Winzer präsentieren Weine, an der Honatskelter wird bewirtet. Zudem gibt es Erlebnisführungen und Weinproben sowie Rundgänge und eine Krimi-Lesung mit Helga Becker alias Elvira Nägele.