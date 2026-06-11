Der erste Maskenball 2018 erwies sich als voller Erfolg, trotzdem gibt es erst in diesem Jahr eine Neuauflage. Was es damit auf sich hat und was den Besuchern geboten wird.

Damen in bunten, wallenden Kleidern. Edle Herren mit Rüschenärmeln, die Gesichter verborgen hinter geheimnisvollen Masken. Im Jahr 2018 war der Venezianische Maskenball im Ludwigsburger Barockschloss ein voller Erfolg, bereits nach kurzer Zeit war die Veranstaltung ausverkauft. Einer Neuauflage kam zuerst die Corona-Pandemie, dann eine Sanierung im Schloss in die Quere.

Jetzt aber ist die Erfolgsveranstaltung wieder da: Als Auftakt zur Venezianischen Messe im September rings um den Marktplatz findet am Donnerstag, 3. September, der zweite Venezianische Maskenball statt. Dabei geht es um Kostüme und Tanz – aber auch um Verführung und das Spiel mit der eigenen Identität.

„Das Residenzschloss eignet sich wie kein anderer Ort als Bühne für den Venezianischen Maskenball.“ Stephan Hurst, Leiter der Schlossverwaltung Ludwigsburg

„Das Residenzschloss war schon immer ein Ort der Begegnung und ein Zentrum der höfischen Festkultur“, erklärt Stephan Hurst, Leiter der Schlossverwaltung Ludwigsburg. „Es eignet sich wie kein anderer Ort als Bühne für den Venezianischen Maskenball.“

Wie schon das erste Event soll der Ball für alle Besucher „ein Abend voller Sinnlichkeit und Spektakel“ werden. Das historische Ambiente des Schlosses wird dann verbunden mit passender Live-Musik und Theaterinstallationen. Die Besucherinnen und Besucher – es besteht eine Kostüm- und Maskenpflicht – tragen ihrerseits einen großen Teil zur Atmosphäre bei.

Musik, Tanz und Theater

Bei der Premiere war der Platz im Schloss noch recht reduziert, daher auch das geringe Kartenkontingent. „Eine Gruppe aus Augsburg hat damals sogar vor der Touristinfo kampiert, um noch an die letzten Karten zu kommen“, erinnert sich Elmar Kunz, stellvertretender Geschäftsführer von Tourismus & Events in Ludwigsburg, das die Veranstaltung organisiert.

Mittlerweile wurde der Schauplatz um einige Räume erweitert, damit noch mehr Menschen das Spektakel erleben können und sie zugleich auch mehr geboten bekommen.

Geöffnet sind der Gardesaal und der Marmorsaal, die Ahnengalerie, das Schlosstheater, das Lapidarium, der Riesenbau, die Grävenitz-Räume sowie die Nordterrasse. Das Catering wurde gezielt nach draußen auf die Terrasse verlegt, damit die Atmosphäre innerhalb des Schlosses nicht gestört wird.

„Mit dem Theater Anu haben wir uns einen starken Partner für die programmatische Gestaltung des Venezianischen Maskenballs an die Seite geholt“, sagt Beate Schweickhardt von Tourismus & Events. Das Theater Anu sei bekannt für sein Theater der Begegnungen und atmosphärische Theaterinstallationen und werde „den Maskenball mit immersiven Erlebnisräumen und -angeboten inszenieren“.

Hinter dem Wort „Maskenball“ verbirgt sich also deutlich mehr als nur eine reine Tanzveranstaltung. Stattdessen ist ein „choreografierter Parcours aus Tanz, Musik, Performance und intimen Begegnungsformaten“ angekündigt. „Conferencier Dionysos führt als Gastgeber durch eine Nacht, in der Freiheit, Verführung und das Spiel mit Identität im Mittelpunkt stehen“, so Schweickhardt. Die Teilnahme ist daher auch erst ab 18 Jahren erlaubt. Als abschließender Höhepunkt werden unter den Gästen die Königin oder der König der Nacht gewählt.

Wer die historischen Tänze nicht beherrscht, muss sich nicht scheuen: Die Tanzrunden werden professionell angeleitet. Auch wer kein eigenes Kostüm besitzt, muss sich nicht gleich ein eigenes kaufen, sagt Beate Schweickhardt. In der Region gebe es einige entsprechende Kostümverleihe, zum Beispiel im Kostümhaus Wagner in Stuttgart, beim Carino Kostümverleih in Ludwigsburg oder beim Phantasia Kostümverleih in Remseck am Neckar.

Venezianische Messe beginnt im Anschluss

Umso mehr könnte das für einige interessierte Gäste interessant sein, da das Spektakel nicht gerade günstig ist: 249 Euro kostet die reguläre Teilnahme, nur die ersten 100 Karten werden als sogenannte „Early Bird“-Tickets vergünstigt für 229 Euro pro Stück vergeben. „Eine goldene Nase werden wir uns damit trotzdem nicht verdienen“, sagt Christoph Adels von Tourismus & Events. Zumal die Preise verglichen mit ähnlichen Events – von denen es nur wenige gibt – noch verhältnismäßig niedrig seien.

Doch Fans der Festtage müssen sich keine Sorgen machen: Die Venezianische Messe, die im Anschluss an den Maskenball am Freitag, 4. September, um 18 Uhr mit einer Künstlerprozession beginnt, ist weiterhin kostenlos. Das Festival auf dem Ludwigsburger Marktplatz findet alle zwei Jahre statt und dauert drei Tage lang. Geboten werden unter anderem ein Kunsthandwerkermarkt und ein buntes Bühnenprogramm, außerdem gibt es diverse Kostüm-Präsentationen auf der Gondelbrücke.