Der erste Maskenball 2018 erwies sich als voller Erfolg, trotzdem gibt es erst in diesem Jahr eine Neuauflage. Was es damit auf sich hat und was den Besuchern geboten wird.
Damen in bunten, wallenden Kleidern. Edle Herren mit Rüschenärmeln, die Gesichter verborgen hinter geheimnisvollen Masken. Im Jahr 2018 war der Venezianische Maskenball im Ludwigsburger Barockschloss ein voller Erfolg, bereits nach kurzer Zeit war die Veranstaltung ausverkauft. Einer Neuauflage kam zuerst die Corona-Pandemie, dann eine Sanierung im Schloss in die Quere.