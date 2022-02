1 In diesem Jahr wird es keinen Pferdemarktumzug geben. Da bleibt vorerst nur die Erinnerung. Foto: Kuhnle

Ludwigsburg - Die gute Nachricht: Der Ludwigsburger Pferdemarkt wird vom 13. bis 16. Mai stattfinden. Die schlechte Nachricht: Es wird erneut keinen Umzug geben. Die Infektionslage sei noch zu undurchsichtig, begründete Mario Kreh, der Geschäftsführer von Tourismus & Events, die Entscheidung im Wirtschaftsausschuss der Stadt. Im vergangenen Jahr war der Pferdemarkt komplett abgesagt worden.

Die Zeit drängt

„Wir müssen jetzt in die Planung gehen, müssen jetzt die Gruppen beauftragen, die selbst ja auch Vorbereitungszeit haben, und wir können uns nicht vorstellen, wie es pandemisch bedingt möglich sein soll, dass bis zu 20 000 Menschen an dem zwei Kilometer langen Streckenrand eng gedrängt stehen.“

Dennoch finde der Pferdemarkt mit vielen Attraktionen statt, warb Oberbürgermeister Matthias Knecht für das Event im Mai. Freuen darf man sich auf den Vergnügungspark, die Showprogramme, die Versteigerung und den Handwerkermarkt. Man konzentriere sich, was den Standort angeht, auf die Bärenwiese, so Kreh. In direkter Nähe zum Riesenrad also.

Showprogramme finden statt

Der Vergnügungspark wird auf dem einen Parkplatz stattfinden, die Showprogramme auf den beiden Wiesen. Auf dem zweiten Parkplatz kommen die Kunsthandwerker unter. In der Hoffnung, dass sich die Lage entspanne, werde man jedoch die Handwerkerstände wieder auf die Königallee ziehen, um den Parkplatz nutzen zu können, kündigte Kreh an.