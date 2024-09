Veranstaltung in Ludwigsburg: Fünf spektakuläre Kostüme auf der Venezianischen Messe

Die Kostümträger auf der Venezianischen Messe in Ludwigsburg verwandeln den Marktplatz in eine venezianische Szenerie. Wir haben fünf besondere Kostüme entdeckt und geschaut, wer sich dahinter verbirgt.

Ob in rotem Samt, mit Pfauenfedern oder in der Sonne glitzernd – die Vielfalt der gezeigten Gewänder auf dem Ludwigsburger Marktplatz ist groß und beeindruckt die großen und kleinen Besucher. Die Kostümträger kommen nur sehr langsam voran, da sie von Menschen mit Fotoapparaten und Handykameras umzingelt werden. Bei all der bunten Vielfalt haben wir uns fünf Gewänder herausgesucht und mit den Kostümträgern gesprochen.

Unsere Empfehlung für Sie Buntes Fest in Ludwigsburg Die ersten Bilder von der Venezianischen Messe Am Freitag bahnte sich die bunte Parade der Kostümträger vom Blühenden Barock über die Innenstadt zum Marktplatz ihren Weg. Am Samstag und Sonntag wird dann mit einem bunten Programm weitergefeiert. Hier die ersten Bilder der Venezianischen Messe.

Pfauen-Kostüme für eine ganze Gruppe

Drei der sieben Kostüme von Gudrun Weigmann. Foto: Nicole Töppke

Sieben zusammenpassende Kostüme hat Gudrun Weigmann in den letzten Jahren geschneidert. Seit 2018 komme sie aus Unterfranken zur Venezianischen Messe nach Ludwigsburg. In diesem Jahr mit ihrem Mann Fred und ihrer Schwägerin Viola Korth. Immer wieder kommen neue Details an den Kostümen hinzu. „Der Ring und die Kette habe ich heute Morgen auf dem Trödelmarkt gefunden“, sagt Weigmann. Am Abend sind die aufwendigen Gewänder sogar beleuchtet.

Lesen Sie auch

Zu Venedig gehören Boote

Den elektrischen Rollstuhl hat Ernst Marx in ein Boot umgebaut. Foto: Nicole Töppke

Ernst Marx und seine Frau Elke sind schon zum vierten Mal bei der Veranstaltung in Ludwigsburg dabei. Mit jeweils drei Kostümen sind sie aus Lütz an der Mosel angereist. Kostümiert nennen sie sich Gräfin Venice und Grad Vero. Seinen elektrischen Rollstuhl hat der 66-Jährige kurzerhand in ein Boot umgebaut. „Zu Venedig gehören einfach Gondeln und Boote.“ Blau, rot, weiß – die beiden tragen jeden Tag ein anderes Kostüm.

Eleganter Karneval in Venedig

Ein Hut, ein Stock und viel Eleganz. Foto: Nicole Töppke

Die Masken, passend zu den Anzügen stammen aus Venedig. Dort waren Jürgen Griebel und Volker Reil aus Lörrach schon häufiger um Karneval zu feiern. „Es ist deutlich ruhiger als die alemannische Fastnacht und so elegant“, sagt Griebel. Ein bisschen Eitelkeit gehöre bei dem Hobby dazu. Die roten Samtanzüge seien ihr Ausgehkostüm. „Es erlaubt auch mal kurz die Maske abzunehmen, um was zu essen.“ Am Abend falle die Garderobe dann deutlich aufwendiger aus.“

Monatelange Handarbeit

In den Gewändern steckt viel Liebe zum Detail. Foto: Nicole Töppke

Schon von weitem sieht man das Kleid von Gabriele Schnieke in der Sonne glitzern. Wie viel Arbeit darin steckt, kann man nur erahnen. „Ich nähe alle Kostüme von Hand.“ Seit acht Jahren geht das paar regelmäßig auf den Karneval nach Venedig. „Bei den Kostümen fange ich meist beim Kopfschmuck an und schaue, wohin es führt“, sagt die 64-Jährige. Wie viel so ein Gewand kostet? „Beim ersten habe ich noch mitgerechnet.“ Das habe sie aber schnell sein lassen. Eine Feder koste schon etwa 20 Euro.

Tarotkarten und ein Joker

Der Joker in einer kleinen Kiste gehört auch zum Kostüm. Foto: Nicole Töppke

30 Jahre lang fährt Falk Maske nun schon zum Karneval nach Venedig, 20 Jahre nach Ludwigsburg. Ob sein Name etwas mit der Leidenschaft zu tun hat, kann er nicht sagen. Doch es scheint mehr als nur ein Hobby zu sein. „250 Kostüme hat der Zuhause“, sagt seine Begleitung Dieter Dereser. Der Dachboden und zwei weitere Räume seien prall gefüllt. Heute führen sie das selbst gemachte Tarot-Kostüm aus. „Das sind italienische Glückskarten“, erklärt Maske. Die Masken passenden stammen aus Venedig.