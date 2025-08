Veranstaltung in Leonberg: Strohländle: Ärger um Shuttlebusse geht weiter

Der Ärger rund um das erste Strohländle-Wochenende auf dem Leonberger Engelberg geht in die nächste Runde. Veranstalter Johannes Leichtle will die Aussagen von Stadtwerke-Geschäftsführer Frank Mildenberger nicht einfach so stehen lassen. Leichtle betont: „Wir distanzieren uns deutlich von den Aussagen des neuen Geschäftsführers der Stadtwerke Herr Dr. Mildenberger und behalten uns dahingehend rechtliche Schritte vor.“

Trotz Ankündigung kein Shuttlebus und keine kostenfreien Parkplätze

Was ist passiert? Über die Strohländle-Kanäle war angekündigt worden, dass es an den Samstagen im 15-Minuten-Takt einen kostenfreien Busshuttle von Bahnhof und Altstadt zum Engelberg geben solle. Zudem solle das Parken in den Parkhäusern Bahnhof und Altstadt samstags – und damit auch am zurückliegenden Samstag – von 17 bis 24 Uhr kostenfrei sein. Am Ende sahen sich einige Parkhaus-Nutzer dennoch mit Strafzetteln konfrontiert. Und ein Bus fuhr ebenfalls nicht.

Veranstalter Leichtle betont, Anfang Juli Kontakt zur Stadt aufgenommen und den Shuttlebus angefragt zu haben. Rückmeldung in Form eines Angebots sei am 18. Juli gekommen, welches er angenommen habe. Das sah man bei den Stadtwerken anders: Den Bescheid darüber, dass es am Samstag keinen Shuttle geben werde, gab’s am vergangenen Freitagabend um kurz nach 18 Uhr.

Andrang: Am ersten Strohländle-Samstag war einiges los. Foto: Simon Granville

In einer ausführlichen Stellungnahme zum Thema warf Stadtwerke-Geschäftsführer Frank Mildenberger dem Veranstalter in der Folge unter anderem „erhebliche Planungsversäumnisse“ und „wenig lösungsorientiertes Verhalten“ vor. Wiederholte Rückfragen seien nicht beantwortet worden. Bestehende Vereinbarungen zum Pendelverkehr und Parkraum aus der Vergangenheit seien vorhanden, jedoch „unzureichend dokumentiert und teilweise interpretierbar“. Diese müssten jährlich überprüft werden.

Diese Aussagen bestreitet Johannes Leichtle vehement – sie seien „hochgradig ruf- und geschäftsschädigend“. Leichtle veranstaltet seit Jahren nicht nur das Strohländle, sondern auch Konzertreihen in Kornwestheim, Sindelfingen, Eislingen und Bietigheim. Dass es nun ausgerechnet beim Strohländle, seiner Herzensangelegenheit, zum Eklat kommt, hätte er sich nicht träumen lassen.

Busshuttle an den kommenden Wochenenden gesichert

Ein Lichtblick zumindest für die Besucherinnen und Besucher des Strohländles: An den kommenden Augustsamstagen wird es einen kostenfreien Busverkehr zum Strohländle geben. „Ungeachtet der widrigen Umstände haben wir für die kommenden Wochenenden den Pendelverkehr organisiert und die Kosten übernommen“, so Mildenberger.

Wie es beim kostenfreien Parken in den Parkhäusern aussieht? „Bleibt uns als Veranstalter aktuell verschlossen wie die Box der Pandora“, kommentierte das Strohländle-Team noch am Mittwoch auf Facebook.

Dass die Stadtwerke die Strafzettel vom Samstag stornieren werden, stand bereits am Dienstag fest. Auf Facebook kommentiert das Strohländle-Team: „Immerhin zeigen sich die Stadtwerke nun ‚bürgernah, effizient und nachhaltig’ und werden die ausgestellten Strafzettel von Samstagnacht, die einige Strohländle-Besucher überraschend erreichten, stornieren. Dafür bedanken wir uns im Namen der betroffenen Besucher.“

Stadtwerke wollen Strohländle-Unterstützung neu strukturieren

Dass sich bei der Zusammenarbeit zwischen Johannes Leichtle und Stadtwerken in Sachen Strohländle künftig Dinge ändern dürften, lässt die Aussage von Frank Mildenberger vermuten: „Die Stadtwerke haben bereits proaktiv vorgeschlagen, die Unterstützung neu zu strukturieren, um künftig Klarheit und Verbindlichkeit zu gewährleisten.“ Denkbar sei etwa eine direkte Unterstützung mittels Spenden des neugegründeten Strohländle-Vereins.