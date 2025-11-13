Veranstaltung in Echterdingen: Bürgermeister entschuldigt sich – deshalb ist der Martinimarkt ausgefallen

Für viele überraschend hat die Stadt die beliebte Veranstaltung in Echterdingen abgesagt – ohne das öffentlich anzukündigen. Das sind die Gründe.
Der Martinimarkt ist seit Jahrhunderten Tradition in Echterdingen. Einst wurde der Krämermarkt zusammen mit einem Viehmarkt organisiert, weiß FDP-Stadtrat Wolfgang Haug. Die Veranstaltung rund um die Echterdinger Stephanuskirche ist laut Eberhard Wächter, Fraktionschef der Freien Wähler/FDP und Apotheker in Echterdingen, auch stets gut besucht. Gerade die in diesem Stadtteil verwurzelte, einheimische Bevölkerung schaut dort gerne vorbei, will wissen, was für Kleidung und Haushaltswaren angeboten werden. Für Naschkatzen, Kinder und Enkel gibt es Zuckerwatte und türkischen Honig.