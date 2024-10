Veranstaltung in Beverly Hills: Kate Winslet bis Jane Fonda: Staraufgebot bei Women In Film-Awards

1 Stilbewusstes Duo: Kate Winslet (l.) und Jane Fonda. Foto: SIPA USA/Sipa USA/Action Press

In Beverly Hills wurden am Donnerstagabend Frauen für ihre Leistungen in der Medienbranche geehrt. Besonders innig zeigten sich Kate Winslet und Jane Fonda auf dem roten Teppich der "Women In Film"-Awards.











In Beverly Hills sind am Donnerstagabend im Rahmen der Veranstaltung "Women In Film" (WIF) weibliche Stars für ihre Errungenschaften in der Film- und Medienbranche geehrt worden. Unter den Preisträgerinnen, die es sich nicht nehmen ließen, persönlich zu erscheinen, befanden sich unter anderem Kate Winslet (49), Kerry Washington (47) sowie Annette Bening (66).