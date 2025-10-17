Veranstaltung im Landtag: Wie Armut die Demokratie bedroht

Mit einem Gespräch im Landtag endet die Aktionswoche Armut in Baden-Württemberg. Im Mittelpunkt der Reden: die strukturellen Ursachen von Armut und ihre Folgen für die Demokratie.
Eindrücklich schildert Roman Frei am Rednerpult des Landtags das Dilemma, mit dem er es zu tun hatte, als er vor einigen Jahren aus seiner Heimat Karlsruhe nach Nordrhein-Westfalen zog. Dort wollte der heute 29-Jährige Internationale Beziehungen studieren. Das Problem: Frei fand keine bezahlbare Wohnung. Auch der Kontakt zu Organisationen und Parteien änderte daran nichts. „Helfen konnte mir niemand”, erzählt Frei bei einem landespolitischen Gespräch zum Abschluss der baden-württembergischen Armutswoche.