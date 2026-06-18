Zum Straßenmusikfestival am kommenden Wochenende im Blühenden Barock ist brütende Hitze vorhergesagt. Doch die Veranstalter sind gut vorbereitet.
Dass das internationale Straßenmusikfestival am kommenden Wochenende, wie es in der Vergangenheit vorkam, unter Regen und Kälte leidet, ist unwahrscheinlich. Stattdessen ist brütende Hitze vorhergesagt. Zwar ist das Blühende Barock Ludwigsburg als Veranstaltungsort mit seinen großen alten Bäumen bei hohen Temperaturen ohnehin einer der angenehmsten Aufenthaltsorte in der Stadt – trotzdem hat das Team des Straßenmusikfestivals vorab zahlreiche Maßnahmen vorbereitet, damit die Besucherinnen und Besucher das Festival genießen können und allenfalls wegen der heißen Rhythmen ins Schwitzen geraten.