1 Das Fest zum Jahreswechsel auf dem Schlossplatz war gut besucht. Eine Wiederholung ist geplant. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Sicherheit geht vor: Die Landeshauptstadt plant zum Jahreswechsel 2023/2024 wieder eine Bühnenshow auf dem Schlossplatz. Das Feuerwerksverbot reicht weit über den Platz hinaus.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Landeshauptstadt wird zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 Böller und Raketen erneut aus der zentralen Innenstadt verbannen. Innerhalb des Cityrings, also zwischen Hauptbahnhof und Paulinenstraße sowie am Österreichischen Platz und Rupert-Mayer-Platz und zwischen Theodor-Heuss- und Adenauer-Straße darf man dann auch kein Feuerwerk mit sich führen. Die Polizeiverordnung dazu soll von 18 Uhr an am 31. Dezember 2023 bis um 3 Uhr am 1. Januar 2024 gelten. Der Beschluss im Verwaltungsausschuss fiel dazu einstimmig.