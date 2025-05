Veranstaltung 2043: Bundesgartenschau soll im Verbund mit Ludwigsburg stattfinden

Schüsse in Tamm Identität des Opfers geklärt – 23-Jähriger nicht in Lebensgefahr

Im Kreis Ludwigsburg fallen am Montagabend in einem Wohngebiet Schüsse. Die Polizei geht zunächst davon aus, dass ein Mann lebensgefährlich verletzt wird. Am Dienstag meldet sie neue Erkenntnisse – und sucht weiter nach dem flüchtigen Täter.