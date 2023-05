Organisatorische Gründe zwingen den Veranstalter Tempomacher dazu, das Traditionsevent in diesem Jahr auszusetzen. Geplant war es für den 8. Juli 2023.

Der für den 8. Juli geplante Citylauf in Ludwigsburg ist abgesagt worden. Das bestätigt der Organisator Roy Fischer am Donnerstagvormittag auf Anfrage unserer Zeitung. Die Öffentlichkeit soll im Lauf des weiteres Tages informiert werden.

Die Absage der Traditionsveranstaltung beruht auf organisatorischen Gründen: Demnach kämpfen laut Fischer seit der Pandemie mehrere Dienstleister in der Szene händeringend darum, das benötigte Personal und Material zusammenzubekommen. Dadurch, dass in diesem Jahr nach überstandener Krise wieder viele Events gleichzeitig stattfinden, habe sich das Problem hochgeschaukelt, wodurch auch die Kosten für den einzelnen Veranstalter deutlich steigen würden. „Das Risiko war uns zu groß, dass uns die Veranstaltung in diesem Jahr um die Ohren fliegt. Deshalb haben wir uns jetzt für die Absage entschieden“, sagt Roy Fischer.

Die Vorgespräche für die Auflage im Jahr 2024 würden aber bereits laufen. „Der Citylauf setzt dieses Jahr nur aus, wird nächstes Jahr weiterleben“, ist der Organisator voller Hoffnung. Vergangenes Jahr waren bei der Laufveranstaltung rund 1500 Sportler an den Start gegangen.

Weitere Infos zur Absage des Citylaufs folgen im Lauf des Tages.