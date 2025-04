Veranstalter stellen Rekord in Aussicht: Das ist die millionste Besucherin auf dem Stuttgarter Frühlingsfest

1 Andreas Kroll (links), in.Stuttgart-Geschäftsfüher, Isabell Köhler aus Ludwigsburg (Mitte), die millionste Frühlingsfest-Besucherin und Marcus Christen (rechts), Abteilungsleiter des Cannstatter Wasens Foto: in.Stuttgart

Die Veranstalter des Stuttgarter Frühlingsfests zählen die millionste Besucherin – Isabell Köhler aus Ludwigsburg. Sie ziehen nach zwei Wochenenden Rummel eine durchweg positive Bilanz.











Der Frühlingsfest-Veranstalter, Die in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, hat am Dienstag die millionste Besucherin auf dem 85. Stuttgarter Frühlingsfest ausgezeichnet. Isabell Köhler aus Ludwigsburg wurde der Preis vor Ort von Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, und Marcus Christen, Abteilungsleiter des Cannstatter Wasens, überreicht. „Das war eine riesige Überraschung, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich freue mich sehr, dass ich offensichtlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, eigentlich wollten wir ja morgen kommen“, wird die Gewinnerin von in.Stuttgart zitiert.