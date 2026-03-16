Spätfolgen: Antibiotika wirken noch Jahre nach

Antibiotika schädigen unsere Darmflora weit länger als gedacht, wie eine Langzeitstudie enthüllt. Die Medikamente hinterlassen noch bis zu acht Jahre lang nachweisbare Veränderungen in der Mikrobenzsammensetzung des Darms.
Der menschliche Darm beherbergt ein dichtes Netzwerk aus Mikroorganismen – insgesamt als Darm-Mikrobiom bezeichnet – das unsere Gesundheit aktiv mitgestaltet. Diese Mikroorganismen helfen bei der Verdauung, trainieren das Immunsystem und schützen uns gegen gefährliche Eindringlinge.