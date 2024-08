Veränderung in Leinfelden-Echterdingen: Ihr Fokus richtet sich wieder voll auf die Wirtschaft

1 Angelika Goldak hat als Wirtschaftsförderin der Stadt Leinfelden-Echterdingen große Firmen aber auch Kleinstunternehmer im Blick. Foto: Natalie Kanter

Angelika Goldak hat vier Jahre lang das Stadtmarketing und die Wirtschaftsförderung in Leinfelden-Echterdingen verantwortet. Nun hat sie das Stadtmarketing abgegeben. Was sind dafür die Gründe, welche Vorteile hat das?











Ein Treibhaus für Neuunternehmen zu schaffen, einen Ort, an dem sich Gründerinnen und Gründer ausprobieren können – das ist eine Vision von Angelika Goldak, die immer konkreter wird. Die Ausschreibungen für das temporäre Gründer- und Technologiezentrum vorzubereiten, das in Leinfelden auf einer städtischen Fläche an der Max-Lang-Straße entstehen soll, ist eine ihrer wichtigsten Aufgaben in den kommenden Monaten. Jungunternehmer werden dort an die Hand genommen, müssen weniger Miete zahlen. „Die Stadt ist der Initiator. Ein Investor und ein Betreiber werden noch gesucht“, sagt sie.