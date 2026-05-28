Luftraum über dem Kreis Ludwigsburg: Was die A380-Flugverbindung New York-Dubai mit der Region zu tun hat

An wolkenfreien Tagen sind über dem Landkreis einige Flugzeuge zu sehen. Der Superjumbo A380 ist eher selten darunter. Die Chance, einen zu erspähen, ist zurzeit aber größer als sonst.

Der Kreis Ludwigsburg liegt inmitten von Europa, und doch fliegt das berühmte zweistöckige Flugzeug A380 nur selten darüber. Normalerweise. Zurzeit ist das phasenweise anders: Das größte Personenflugzeug der Welt mit rund 600 Passagieren an Bord ist häufiger als sonst im Luftraum über dem Landkreis unterwegs – und bei genauerem Hinsehen aus dem ganzen Kreisgebiet mit bloßem Auge zu identifizieren.

Die Veränderung im Flugverkehr hängt mit angepassten Flugrouten zusammen. Der Grund: Unter anderem Maschinen von und nach Dubai, wo sehr viele A380 verkehren, umfliegen auf ihrem Weg nach Europa den Irak und Israel. Entweder nutzen sie den Korridor dazwischen über Syrien oder müssen deutlich weiter westlich über Ägypten fliegen. Dadurch verschieben sich die Routen derart, dass sie häufiger über den Kreis Ludwigsburg führen. Auf Apps wie Flightradar24, auf denen Flugzeuge getrackt werden können, sind diese Bewegungen zu sehen.

London – Dubai am stärksten frequentiert

Betroffen ist davon auch die mit dem A380 bediente Linie von London nach Dubai und zurück. Normalerweise überquert diese die Region weiter nördlich über dem Unterland oder bei Würzburg. Gerade wenn die Ägypten-Route geflogen wird, ist sie nun immer wieder über dem Landkreis zu sehen: stets von Nordwesten nach Südosten und umgekehrt. Mal auf der Linie Bönnigheim, Besigheim, Steinheim. Am Donnerstag zum Beispiel auf der Linie Vaihingen/Enz, Schwieberdingen, Kornwestheim.

Eine zweite Linie mit dem Superjumbo über dem Landkreis verkehrt zwischen Paris und Dubai, kommt also aus Westen und zieht weiter gen Südosten und umgekehrt. Wie auch London-Dubai wird sie von der Fluggesellschaft Emirates bedient. Andere Linien verkehren nur sehr vereinzelt über dem Landkreis: Jüngst überquerte eine Emirates-A380 den Kreis in Richtung Nordnordwest – auf dem langen Weg von Dubai nach Houston in Texas. Auch die Emirates-Verbindung Dubai-Manchester ist ganz vereinzelt zu sehen.

Eine A380 über der Georgskirche in Höpfigheim. Foto: Andreas Hennings

Vier Kondensstreifen als Erkennungsmerkmal

Woran erkenne ich aber vom Boden aus eine A380? Zum einen ist der Größenunterschied, wenn weitere Flugzeuge zu sehen sind, sichtbar. Vor allem aber ist dieser Superjumbo eines der wenigen großen Passagierflugzeuge, die vier große Triebwerke besitzen. Die A380 ist damit vierstrahlig. Das bedeutet: Hinter ihr sind am Himmel stets vier Kondensstreifen zu sehen. Bei anderen Flugzeugen sind es nur deren zwei.

Eine A380 ist anhand der vier Kondensstreifen gut zu identifizieren. Foto: Imago/kolbert-press

Die erste A380-Maschine war im Jahr 2005 geflogen. Airbus stellte die Produktion vor fünf Jahren ein. Über die Jahre werden also immer weniger Flugzeuge dieser besonderen Größe am Himmel zu sehen sein.