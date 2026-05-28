Luftraum über dem Kreis Ludwigsburg: Was die A380-Flugverbindung New York-Dubai mit der Region zu tun hat

An wolkenfreien Tagen sind über dem Landkreis einige Flugzeuge zu sehen. Der Superjumbo A380 ist eher selten darunter. Die Chance, einen zu erspähen, ist zurzeit aber größer als sonst.
Der Kreis Ludwigsburg liegt inmitten von Europa, und doch fliegt das berühmte zweistöckige Flugzeug A380 nur selten darüber. Normalerweise. Zurzeit ist das phasenweise anders: Das größte Personenflugzeug der Welt mit rund 600 Passagieren an Bord ist häufiger als sonst im Luftraum über dem Landkreis unterwegs – und bei genauerem Hinsehen aus dem ganzen Kreisgebiet mit bloßem Auge zu identifizieren.