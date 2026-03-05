Die Kursrichtung ist klar: Weinstadt muss sparen. Doch über das Wie gingen die Meinungen bei der Haushaltsverabschiedung auseinander.
Die Stadt Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) muss sparen angesichts eines Haushaltsdefizits von rund 7,6 Millionen Euro. Zwar kann die Stadt auf weitestgehend stabile Einnahmen im laufenden Betrieb von rund 91,3 Millionen Euro setzen. Aber die wiederum gestiegenen Ausgaben von fast 99 Millionen Euro bringen sie zunehmend in Bedrängnis. Verantwortlich dafür hatte Michael Scharmann in seiner Rede zur Haushaltseinbringung einmal mehr Bund und Land gemacht, da sie den Kommunen immer neue Pflichtaufgaben ohne ausreichende Finanzierung übertragen würden. Diese Ansicht teilten nun zwar auch die Gemeinderatsfraktionen in ihren Haushaltsreden unisono. Aber dennoch klang auch Kritik an.