Verabredung zum Mord in Esslingen?: „Geplante Gewalttat erfolgreich verhindert“ – Vier Teenager unter Tatverdacht

Bei einem Polizeieinsatz in Oberesslingen wurden mehrere Jugendliche verhaftet. Ermittler des Cybercrime-Zentrums wurden auf sie aufmerksam. Was bisher bekannt ist.
Am vergangenen Freitag hat ein Polizeieinsatz im Umfeld der Realschule Oberesslingen für Aufregung gesorgt. Aus welchem Grund die Beamten am Vormittag des 22. Mai mit mehreren Kräften vor Ort waren, dazu machte das Landeskriminalamt (LKA) zunächst keine Angaben. Erst am späten Dienstagnachmittag informierte die Stuttgarter Behörde über das Einsatzgeschehen.