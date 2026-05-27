Jugendliche sind in Esslingen wegen einer geplanten Straftat verhaftet worden. Sie sind den Behörden sozusagen als Beifang ins Netz gegangen. Das geben die Ermittler bislang preis.

Das Alter der Festgenommenen ist denkbar gering, erst recht, da der geäußerte Verdacht schwer wiegt: Am vergangenen Freitag führten Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes vier 14- bis 16-Jährige nahe der Realschule Oberesslingen ab. Erst in der Folgewoche geben die Ermittlungsbehörden erste Informationen zu den Hintergründen des Einsatzes bekannt. Doch wie geht es jetzt weiter? Wann ist mit Anklagen zu rechnen?

Mittlerweile ist klar: Die Beschuldigten sollen eine schwere Straftat geplant haben. Gegen einen der Verdächtigen wurde Haftbefehl wegen Verabredung zum Mord erlassen. Dabei war dieser Einsatz sozusagen nur der Beifang einer weiteren Ermittlung, wie das bei der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe angesiedelte Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg erläutert.

Denn einer der Jugendlichen war zunächst aus einem anderen Grund ins Visier der Ermittler geraten. Es geht um schweren sexuellen Missbrauch von Kindern.

Jugendlicher in Esslingen im Visier: Haftbefehl wegen Verdacht auf Kindesmissbrauch

Auch am Mittwochnachmittag halten sich die Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen und wegen des jungen Alters von Verdächtigen und Opfern zurück mit Informationen. Der Erste Staatsanwalt Michael Weber von der Pressestelle des Cybercrime-Zentrums teilt mit, dass einer der vier Esslinger Jugendlichen im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen ein Onlinenetzwerk ins Visier der Ermittler geraten war. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern erlassen und in Vollzug gesetzt.

Im Zuge dieser Untersuchung bekamen die Ermittler von dem Plan Wind, eine schwere Gewalttat gegen einen weiteren Jugendlichen zu begehen. Diese wollten die Behörden mit dem Einsatz in Oberesslingen verhindern. Zudem wurden laut dem Cybercrime-Zentrum Wohnungen durchsucht und mehrere Mobiltelefone und elektronische Datenträger sichergestellt. Diese sollen ausgewertet werden, außerdem liefen Befragungen, sagt Weber. Ob es weitere Verdächtige gibt? „Dazu können wir aus ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen“, sagt der Erste Staatsanwalt.

Auch dazu, wie lange die Ermittlungen mutmaßlich noch andauern und wann es zu einer Anklage kommt, können die Behörden keine Einschätzung geben.