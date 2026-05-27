Jugendliche sind in Esslingen wegen einer geplanten Straftat verhaftet worden. Sie sind den Behörden sozusagen als Beifang ins Netz gegangen. Das geben die Ermittler bislang preis.
Das Alter der Festgenommenen ist denkbar gering, erst recht, da der geäußerte Verdacht schwer wiegt: Am vergangenen Freitag führten Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes vier 14- bis 16-Jährige nahe der Realschule Oberesslingen ab. Erst in der Folgewoche geben die Ermittlungsbehörden erste Informationen zu den Hintergründen des Einsatzes bekannt. Doch wie geht es jetzt weiter? Wann ist mit Anklagen zu rechnen?