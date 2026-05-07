Venticross bei „Höhle der Löwen“: Nasenspreizer aus Stuttgart – so ging es nach dem Deal mit Ralf Dümmel weiter

Das Stuttgarter Start-up Venticross ist nach dem Auftritt in der VOX-Show „Die Höhle der Löwen" innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. So ging es nach dem Deal mit Ralf Dümmel weiter.
Die Geschichte von Venticross ist ein Paradebeispiel für den sprunghaften Erfolg, den ein Auftritt in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ auslösen kann. Das Stuttgarter Start-up, das einen Nasenspreizer zur Verbesserung der Atmung anbietet, hat nach der Ausstrahlung der Sendung vor einem Monat eine regelrechte Flut an Bestellungen erlebt. Der Online-Shop war innerhalb weniger Minuten leergekauft. Gründer Ignasi Selga gibt exklusiv Einblicke in die Zeit nach dem Deal.