Venticross bei „Höhle der Löwen“: Nasenspreizer aus Stuttgart – so ging es nach dem Deal mit Ralf Dümmel weiter

Das Stuttgarter Start-up Venticross ist nach dem Auftritt in der VOX-Show „Die Höhle der Löwen" innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. So ging es nach dem Deal mit Ralf Dümmel weiter.

Die Geschichte von Venticross ist ein Paradebeispiel für den sprunghaften Erfolg, den ein Auftritt in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ auslösen kann. Das Stuttgarter Start-up, das einen Nasenspreizer zur Verbesserung der Atmung anbietet, hat nach der Ausstrahlung der Sendung vor einem Monat eine regelrechte Flut an Bestellungen erlebt. Der Online-Shop war innerhalb weniger Minuten leergekauft. Gründer Ignasi Selga gibt exklusiv Einblicke in die Zeit nach dem Deal.

Der Nasenspreizer, entwickelt von Ignasi Selga, Carolin Abraham und Heidi Depner, soll nach eigenen Angaben Menschen mit eingeschränkter Nasenatmung, Schnarchen oder Allergien helfen, freier zu atmen und erholsamer zu schlafen. Das Produkt, ein unauffälliger Silikon-Erweiterer, überzeugte in der Vox-Show den Handels-Löwen Ralf Dümmel, der für 50.000 Euro 15 Prozent der Firmenanteile erhielt.

Höhenflug mit Ralf Dümmel - Nasenspreizer schnell ausverkauft

„Die Nachfrage nach der Ausstrahlung hat uns ehrlich gesagt überwältigt“, berichtet Ignasi Selga, Mitgründer von Venticross. „Unser Online-Shop war innerhalb von nur wenigen Minuten ausverkauft.“ Trotz der Freude über den enormen Zuspruch bedauert Selga, dass nicht alle Interessenten sofort bedient werden konnten. Eine Entwarnung gibt es aber für eilige Käufer: „Umso mehr freuen wir uns, dass Venticross im stationären Handel – bei Netto und Kaufland – weiterhin erhältlich ist.“

Investor Ralf Dümmel nimmt den Nasendilatator von VentiCross genau unter die Lupe. Foto: VentiCross/ RTL

Das Team arbeite intensiv an der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit und geht davon aus, dass der Online-Shop „in wenigen Wochen“ wieder bestückt sein wird. Für ein junges Start-up sei eine derart dynamische Nachfrage zwar eine Herausforderung, aber auch „eine wertvolle Bestätigung“ für den Bedarf am Markt.

Ralf Dümmel: Authentisch und engagiert

Die Zusammenarbeit mit Ralf Dümmel, bekannt für seinen leidenschaftlichen Einsatz in der Show, hat sich laut Selga positiv entwickelt. „Im Anschluss an den Dreh und den Deal kam Ralf backstage noch einmal auf uns zu und wir konnten uns in entspannter Atmosphäre persönlich austauschen.“

Heidi Depner (l.), Ignasi und Carolin Selga präsentieren den Nasendilatator VentiCross. Foto: VentiCross/RTL

Wenige Wochen später erfolgte ein ganzer Tag bei Dümmels Firma DS Produkte in Stapelfeld bei Hamburg, wo Produkt und Strategie bis ins Detail besprochen wurden. „Besonders beeindruckt hat uns, wie intensiv Ralf sich persönlich eingebracht hat: Er war den gesamten Tag dabei und voll bei der Sache“, so Selga. Der Eindruck des Stuttgarter Gründers: „Ralf ist vor der Kamera genau so wie hinter der Kamera. Authentisch, direkt, engagiert. Echt klasse.“

Kritik als Ansporn für Produktoptimierung

Während des Pitches in „Die Höhle der Löwen“ äußerten die Investoren Judith Williams und Carsten Maschmeyer Bedenken bezüglich des Tragekomforts, wobei Maschmeyer auf seine persönliche Empfindlichkeit nach mehreren Nasen-OPs hinwies. Diese Kritik hat Venticross ernst genommen. „Grundsätzlich gilt: Nasenspreizer sind Fremdkörper, die eine gewisse Eingewöhnungszeit brauchen“, erklärt Selga und vergleicht dies mit Kontaktlinsen.

Heidi Depner (l.), Ignasi (r.) und Carolin Selga haben einen Deal mit Ralf Dümmel. Er investiert 50.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile an VentiCross. Foto: VentiCross/RTL

Dennoch wurde das Produkt in Zusammenarbeit mit Dümmels Team weiterentwickelt: „Wir haben das Produkt in der neuen Generation weicher gemacht, um den Tragekomfort weiter zu erhöhen.“ Ein weiterer wichtiger Schritt war die Zertifizierung von Venticross als Medizinprodukt der Klasse 1.

Zukunftsvision: Marktführer und Produktausbau

Die Ambitionen von Venticross sind klar definiert: „Venticross soll der Nasenspreizer Nummer eins auf dem Markt werden.“ Darüber hinaus plant das Start-up eine Erweiterung der Produktpalette. Geplant sind weitere Produkte rund um die Themen gesundes Atmen und Schlaf.

Heidi Depner (M.), Ignasi und Carolin Selga beraten über das Angebot von Ralf Dümmel. Foto: VentiCross/RTL

Ignasi Selga, ein Ingenieur aus Barcelona, der einst wegen der Automobilindustrie nach Stuttgart kam und in die Start-up-Szene „reingerutscht“ ist, schätzt den Standort Stuttgart und Baden-Württemberg sehr. „Es gibt hier ein großes Netzwerk an Hilfsprogrammen für Start-ups, die einen bei der Gründung und beim Wachstum begleiten“, betont er.

Von Beratung über Förderprogramme bis hin zu Netzwerkveranstaltungen. Für Venticross sei Stuttgart der ideale Standort, da er „die Nähe zur Industrie“, ein „starkes Ingenieurs-Ökosystem“ und eine „wachsende und unterstützende Gründerszene“ biete.