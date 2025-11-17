Venezuela: USA stufen angebliches Maduro-Kartell als Terrorgruppe ein

Die USA konzentrieren Militär in der Karibik - angeblich, um gegen Drogenschmuggel, der auch aus Venezuela kommen soll, vorzugehen. Nicht nur deshalb nehmen die Spannungen zwischen den Ländern zu.
Washington - Die USA verschärfen ihren Ton gegenüber Venezuelas Präsident Nicolás Maduro. Die Regierung in Washington will das sogenannte "Cartel de los Soles" - das angebliche Kartell soll in Verbindung mit dem autoritären Linkspolitiker stehen - ab dem 24. November als ausländische terroristische Organisation einstufen. Das kündigte das US-Außenministerium an.