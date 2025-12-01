Venezuela: Trumps Staatsfeind Nummer Eins

Nicolás Maduro regiert Venezuela seit fast zwölf Jahren und trotzt der US-Drohkulisse. Den Autokraten zeichnet maximaler Wille zum Machterhalt aus.
In diesen Tagen der politischen Hochspannung in der Karibik rechnen Beobachter nahezu jeden Tag mit einem Angriff der massiven US-Streitmacht auf Venezuela, das Land des autoritären Machthabers Nicolás Maduro. Seit Wochen konzentrieren die Vereinigten Staaten Zerstörer, Kreuzer, Landungsboote, den größten Flugzeugträger der Welt und 15 000 Soldaten vor den Küsten des Landes und führen einen diplomatischen Kleinkrieg mit Maduro, den US-Präsident Donald Trump zum Staatsfeind Nummer Eins erkoren hat.