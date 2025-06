Stelldichein der Stars: Im Rahmen der luxuriösen Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos und der Journalistin Lauren Sanchez in Venedig haben sich Promis aus der Modewelt, dem Showbusiness und der Tech-Industrie unter die Touristen gemischt.

AFP-Fotografen sichteten in der Lagunenstadt am Donnerstag unter anderem bereits US-Reality-Star Kim Kardashian sowie einige ihrer Familienmitglieder, Moderatorin Oprah Winfrey, die jordanische Königin Rania, den britischen Schauspieler Orlando Bloom und US-Football-Legende Tom Brady.

Neben diesen Sternchen gehören auch Ivanka Trump, ihr Ehemann Jared Kushner und zwei der Kinder, Arabella und Theodore, zu den geladenen Gästen. Und auch die Modewelt ist vertreten: Im Wassertaxi in Venedigs Kanälen wurden etwa die US-amerikanische Modedesignerin Sarah Staudinger sowie das italienische Model Vittoria Ceretti gesichtet.

Weltstars unter sich in Venedig

Doch das waren längst nicht alle prominenten Gäste. Wer außerdem bei der Luxus-Hochzeit dabei ist? Weitere Eindrücke finden Sie in der Bildergalerie.

Jeff Bezos und Lauren Sanchez als sie ein Hotel für ihren Hochzeitsempfang verlassen. Foto: Luca Bruno/AP/dpa

Der Tech-Milliardär Bezos und seine Verlobte Sanchez logieren seit Mittwoch im Luxushotel Aman am Canal Grande. Italienischen Medienberichten zufolge wollen sich die beiden am Freitag auf der Insel San Giorgio Maggiore das Ja-Wort geben. Am Samstag soll demnach auf dem Gelände des Arsenals, ein jahrhundertealtes Werftgelände aus der Blütezeit der Lagunenstadt, eine große Hochzeitsparty gefeiert werden.

95 Privatjets und gigantische Luxusyachten vor Venedig

Berichten zufolge hat Bezos, der laut „Forbes“ mit einem Vermögen von 224,8 Milliarden Dollar (195,2 Milliarden Euro) der viertreichste Mensch der Welt ist, die gesamte Insel gegenüber vom Markusplatz für die Zeit seines Aufenthalts gemietet.

Die Gäste, sie sind Superreiche, deren Vermögen zwar nicht ganz an das des Bräutigams heranreichen, die aber dennoch „in style“ anreisen. In der Lagune von Venedig ankern derzeit gigantische Luxusyachten mit hohen Satellitenantennen. Die Zeitung „Corriere della Sera“ berichtete, mindestens 95 Privatjets hätten eine Landeerlaubnis für Venedig erbeten.

Stadt ächzt unter Massentourismus

Die Stadt ächzt ohnehin schon unter der Last des Massentourismus. In der Hochsaison übernachten täglich rund 100 000 Touristen in Venedig, zehntausende weitere kommen als Tagesgäste hinzu, etwa von den riesigen Kreuzfahrtschiffen. Das Leben in Venedig wird dadurch immer teurer, seine eigentlichen Einwohner wandern ab.

Das mehrtägige Hochzeitsspektakel begeistert Schaulustige und die italienische Presse. Die Bewohner der Stadt sind hingegen gespalten. Viele Venezianer befürchten, dass ihnen der Aufwand, der rund um Bezos’ Hochzeit betrieben wird, das Leben schwer macht.

Venedigs Bewohner demonstrierten diese Woche bereits gegen das Mega-Event in der italienischen Stadt. Am Montag breiteten Demonstranten, von denen einige venezianische Karnevalsmasken trugen, auf dem Markusplatz ein riesiges Banner aus – mit dem Foto eines lachenden Jeff Bezos und dem Slogan: „Wenn Du Dir Venedig für Deine Hochzeit mieten kannst, kannst Du mehr Steuern zahlen.“ Der von Bezos gegründete Amazon-Konzern ist wegen seiner Steuervermeidung und Arbeitsbedingungen umstritten.

Befürworter: Bezos-Hochzeit bringt Venedig Profite

Befürworter von Mega-Events in Venedig argumentieren dagegen, die Bezos-Hochzeit bringe der Wirtschaft Venedigs Profite, außerdem unterstütze der Milliardär die Stadt mit Spenden. Nach der Auflösung der Demonstration auf dem Markusplatz durch die Polizei gab der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, bekannt, Bezos und Sanchez hätten ihre Spende an die Stadt von einer auf drei Millionen Euro erhöht.

Auch lokale Unternehmer wie Venedigs älteste Konditorei Rosa Salva profitieren von dem enormen Hochzeitsbudget. Der Feinbäcker liefert seine traditionellen Fischer-Kekse für die Geschenkbeutel, die Bezos und Sanchez ihren Gästen als Erinnerung mitgeben wollen. Auch Kreationen von Laguna B aus dem mundgeblasenen Glas von der venezianischen Insel Murano sollen dort hineinkommen.

Bezos bittet Gäste, zu spenden

Medienberichten zufolge haben Bezos und Sanchez ihre Hochzeitsgäste gebeten, ihnen keine Geschenke zu machen. Stattdessen sollten sie der Unesco spenden, „um das unersetzbare kulturelle Erbe“ Venedigs zu bewahren, zitierten die Medien aus einer Mitteilung des Hochzeitspaares.