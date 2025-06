Venedig: Amazon-Gründer Bezos und Braut zu Hochzeit eingetroffen

1 Der Amazon-Multimilliardär Jeff Bezos und Lauren Sanchez kommen vor ihrer Hochzeit in der Lagunenstadt mit dem Boot in einem Hotel in Venedig an. Foto: Luca Bruno/AP/dpa/Luca Bruno

Viel Geld, viel Prominenz: US-Milliardär Jeff Bezos will seine zweite Hochzeit ganz groß zelebrieren. Aber statt mit seiner eigenen Luxusjacht kommt er nun mit seinem Hubschrauber an.











Link kopiert



Die teuerste Hochzeit des Jahres kann starten: Der Gründer des weltweit größten Online-Händlers Amazon, Jeff Bezos, und seine künftige Frau Lauren Sánchez sind in Venedig angekommen. Das Paar - er 61, sie 55 Jahre alt - landete mit einem Privathubschrauber in der Nähe des Stadtstrandes Lido, wie die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos berichtete. Die Hochzeit soll am Freitag auf einer der vielen Inseln der Lagunenstadt über die Bühne gehen.