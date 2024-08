Veltins-Arena in Gelsenkirchen: Preissenkungen für Wasser auf Schalke – so sind die Preise in Stuttgart

Preissenkungen für Wasser auf Schalke – so sind die Preise in Stuttgart

Veltins-Arena in Gelsenkirchen

1 Künftig soll der Preis für eine Flasche Wasser in der Veltins-Arena weniger als die Hälfte kosten. Foto: dpa/Bernd Thissen

Zur neuen Saison senkt die Veltins-Arena in Gelsenkirchen die Preise für Wasser. Im Schalker Stadion kostet das Wasser künftig weniger als die Hälfte. Wie viel kostet Wasser in den Stuttgarter Stadien?











Fragt man Fußballfans, was zu einem Stadionbesuch dazugehört, antworten die meisten mit: „Ein Bier und die Stadionwurst“. Mittlerweile steht auch Wasser hoch im Kurs, allerdings schrecken die Preise in vielen Stadien die Fans ab. Denn eine 0,5-Liter-Flasche mit Wasser kostet fast so viel wie 0,5 Liter Bier. Hinzukommt, dass die Preise von Saison zu Saison stetig steigen.