Veganes Restaurant in Ebni: 10 Jahre Gajas Welt: „Ich mag veganes Essen und kein Chichi“

Kein Chichi, aber viel Geschmack: Seit zehn Jahren führt Claudia Bihlmaier in Kaisersbach das vegane Restaurant Gajas Welt. Am 16. August lädt sie zur Sommernachtsparty.
Claudia Bihlmaier ist keine, die große Worte macht. Ihre Überzeugung zeigt sich auf dem Teller – und in der Konsequenz, mit der sie seit zehn Jahren ihr veganes Restaurant Gajas Welt in Kaisersbach-Ebni führt. Was einst als „Schwobastüble“ ihrer Mutter begann, ist heute ein Ort für pflanzlichen Genuss, ökologisches Bewusstsein und menschliche Nähe.