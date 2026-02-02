Veganes Hoffest in Remseck: „Wir sind am Samstag überrannt worden“ – Kuchen, Burger und Co. kommen gut an

Das Vegane Hoffest des Hofes Leutenecker in Remseck zieht am Samstag so viele Besucher an, dass der Sonntag kurzfristig sogar abgesagt wurde. Eine Nachtschicht musste her.
Eigentlich war ja der Sonntag beim mittlerweile 4. Veganen Hoffest der Familie Leutenecker in Remseck über Instagram abgesagt worden. „Wir sind am Samstag komplett überrannt worden“, so Anja Beer-Leutenecker, eine der drei Töchter, die den elterlichen Hof als Veranstaltungsort etabliert haben: „Die Autoschlange stand zum Teil bis Oßweil.“ Dass vegane Kulinarik offensichtlich etliche Liebhaber findet, habe der Samstag deutlich gezeigt: „Einen solchen Ansturm hätten wir nicht noch einmal bewältigen können.“